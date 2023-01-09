Ford Motor'dan Türkiye'ye kötü haber

Güney Kore’de yayınlanan Korea Economic Daily gazetesinin haberine göre, Ford Motor Co ile SK Innovation Co’nun batarya bölümü Türkiye’de elektrikli araç batarya fabrikası kurma planından vazgeçti.







Habere göre, artan küresel faiz oranları ve Avrupa’da elektrikli araçlara talebin zayıf kalması Ford Motor ve SK Innovation’ın Türkiye yatırımından vazgeçmelerinde etkili oldu.





Ford Motor ve SK Innovation, Türkiye’de bir elektrikli araç batarya fabrikası kurmak için Mart 2022’de anlaşmaya varmışlardı. Kurulacak fabrika 2025 yılında faaliyete geçecekti ve yıllık 30-45 GW kapasiteye sahip olacaktı.





SK Innovation ise Bloomberg News’a gönderdiği mesajda, Ford Motor ile Türkiye’de bir ortaklık kurma konusunda müzakerelerin durdurulup durdurulmamasına henüz karar vermediklerini belirtti.