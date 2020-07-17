Samanyolu Haber /Ekonomi / Ford Otosan üretime ara vereceğini açıkladı /17 Temmuz 2020 20:35

Ford Otosan üretime ara vereceğini açıkladı

Ford Otosan, yıllık izin ve bakım nedeniyle temmuz sonundan ağustos ortasına kadar üretime ara vereceğini duyurdu

SHABER3.COM

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki fabrikalarında üretime ara vermek zorunda kalan, ancak daha sonra yeniden fabrikalarını açan otomobil üreticileri, ağustos ayında yeni bir ara daha vermeye hazırlanıyor.

Türkiye'de otomotiv fabrikalarında ağustos ayından itibaren kapasitelerin yüzde 100'e ulaşması beklenirken, yaz aylarındaki planlı üretim araları devreye girecek.

Ford Otosan'dan KAP'a yapılan açıklamada, Gölcük fabrikasında 30 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında da 30 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verileceği kaydedildi.

Ağustos ayında üretime tek devam edecek otomobil üreticisi ise Hyundai olacak. Hyundai Genel Müdürü Murat Berkel, yeni i20 üretiminin devreye girmesinden dolayı bu yıl ağustos ayında rutin bakım arası verilmeyeceğini açıkladı.
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