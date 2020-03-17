Samanyolu Haber /Ekonomi / Ford Otosan üretimi durdurdu /17 Mart 2020 14:32

Ford Otosan üretimi durdurdu

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs salgını önlemlerine bağlı olarak fabrika kapatan ilk otomobil firması Ford Otosan oldu.

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Şirkette dün KAP'a yapılan açıklamada, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Gölcük fabrikasında üretimi ara verileceği bildirildi.

Sözcü'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Koronavirüs nedeniyle Volkswagen, PSA Grubu, Renault ve Fiat Chrysler (FCA) Avrupa'daki fabrikalarını hızla kapatırken, şu an Türkiye'de üretim kısmi olarak devam ediyor. Sektör yetkilileri 1-2 hafta içinde Türkiye’deki fabrikalarda üretimin duracağını belirtirken, bu doğrultuda ilk açıklama Ford Otosan’dan geldi. Ford Otosan’dan dün KAP’a yapılan açıklamada, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Gölcük fabrikasında üretimi ara verileceği bildirildi.

KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimimizde değişiklik yapılması gereksinimi doğmuştur. Bu kapsamda 30.03.2020 – 04.04.2020 tarihleri arasında Kocaeli Gölcük Fabrikamızda üretime ara verilecektir.”

Fabrikalarda son durum

Yetkililer bu sürenin uzayabileceğini belirtirken, Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise şu an için İzmit fabrikalarında yeni i10 üretiminin yapıldığını ancak yeni i20 üretimine, G.Kore’den uzman teknik personel gelemediği için başlanamadığını söyledi. Kibar, karantina sürecine de bağlı bu sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'deki fabrikaların durumları hakkında yapılan açıklamalarda şunlar belirtiliyor:

* Oyak Renault, en az 2 hafta üretime böyle devam ediyor.
* Tofaş Egea dışında üretimi azalttı.
* Toyota'nın gelecek 2-3 hafta içinde üretimi durdurabilir.
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