Samanyolu Haber /Gündem / Ford Otosan'da büyük soygun: 248 milyonluk tazminat davası açıldı /22 Şubat 2021 13:58

Ford Otosan'da büyük soygun: 248 milyonluk tazminat davası açıldı

Ford Otosan şirketi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şirket içi yapılan denetimlerde bayi alacaklarından sorumlu ekip lideri ile bayi alacaklarını takip eden çalışanlarının, usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle iş sözleşmelerinin feshedildiğini ve 247,8 milyon lira tutarında tazminat davası açıldığını duyurdu.

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Ford Otosan'dan KAP'a yapılan açıklamada, iki çalışanın Doğrudan Borçlanma Sistemindeki bayi limitlerinde usulsüzlük ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığını tespit ettikleri belirtildi.

Ford Otosan'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Şirketimizde yürütülen iç denetim çalışmaları sonucunda; Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışanımız tarafından bayi cari hesapları ile Doğrudan Borçlanma Sistemindeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247,8 Milyon TL tutarında (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tazminat davası açılmıştır.

Söz konusu usulsüzlüklere konu ticari alacaklar finansal raporlarımıza yansımış olmakla birlikte, alacak yaşlandırma tablolarının gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılmış olup, konunun finansal raporlarımız üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."
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