Foreign Affairs: Ukrayna, Rusya'nın 'nüfuz alanına' entegre edilmeye çalışılıyor

Dergi, Moskova yönetiminin Ukrayna üzerinde nüfuz kurmayı hedefleyen üç aşamalı bir plan izlediğini öne sürdü. Bu hamleyle Ukrayna'nın Karadeniz'e erişiminin kesilmesinin planlandığı belirtiliyor.



İlk aşamada Rusya'nın, Ukrayna'nın geri kalanının ekonomik olarak ayakta kalabilmek için ancak Rusya'nın izniyle yaşayabileceği bir durum yaratmak amacıyla, Harkov, Nikolayev ve Odesa bölgeleri de dahil olmak üzere kritik öneme sahip daha fazla toprağı kontrol altına almayı hedeflediği iddia ediliyor.



Ateşkes ve Ekonomik Nüfuz



İkinci aşamada, bir ateşkes ilan edilerek, Rusya'nın ekonomik baskı araçlarını kullanılarak Kiev üzerinde dolaylı bir "kontrol" sağlanmaya çalışılacağı öne sürülüyor.



Son aşamada ise Ukrayna'nın, Rusya'nın "nüfuz alanına" tamamen entegre edilmesinin hedeflendiği iddia ediliyor.



Foreign Affairs dergisinde yayınlanan bu analizdeki iddialar, Rusya'nın resmi politikası veya niyeti hakkında bir belge değil, bir dış analiz ve yoruma dayanıyor. Tarafların resmi pozisyonları ve savaşın seyri, bu tür stratejilerin gerçekliğini veya uygulanabilirliğini doğrulayabilir veya çürütebilir.