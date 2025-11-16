Samanyolu Haber /Dünya / Foreign Affairs: Ukrayna, Rusya'nın 'nüfuz alanına' entegre edilmeye çalışılıyor /16 Kasım 2025 22:34

Foreign Affairs: Ukrayna, Rusya'nın 'nüfuz alanına' entegre edilmeye çalışılıyor

Uluslararası ilişkiler dergisi Foreign Affairs (FA), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik iddia edilen uzun vadeli stratejisine dair bir analiz yayınladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Dergi, Moskova yönetiminin Ukrayna üzerinde nüfuz kurmayı hedefleyen üç aşamalı bir plan izlediğini öne sürdü. Bu hamleyle Ukrayna'nın Karadeniz'e erişiminin kesilmesinin planlandığı belirtiliyor.

İlk aşamada Rusya'nın, Ukrayna'nın geri kalanının ekonomik olarak ayakta kalabilmek için ancak Rusya'nın izniyle yaşayabileceği bir durum yaratmak amacıyla, Harkov, Nikolayev ve Odesa bölgeleri de dahil olmak üzere kritik öneme sahip daha fazla toprağı kontrol altına almayı hedeflediği iddia ediliyor.

Ateşkes ve Ekonomik Nüfuz

İkinci aşamada, bir ateşkes ilan edilerek, Rusya'nın ekonomik baskı araçlarını kullanılarak Kiev üzerinde dolaylı bir "kontrol" sağlanmaya çalışılacağı öne sürülüyor.

Son aşamada ise Ukrayna'nın, Rusya'nın "nüfuz alanına" tamamen entegre edilmesinin hedeflendiği iddia ediliyor.

Foreign Affairs dergisinde yayınlanan bu analizdeki iddialar, Rusya'nın resmi politikası veya niyeti hakkında bir belge değil, bir dış analiz ve yoruma dayanıyor. Tarafların resmi pozisyonları ve savaşın seyri, bu tür stratejilerin gerçekliğini veya uygulanabilirliğini doğrulayabilir veya çürütebilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Foreign Affairs: Ukrayna, Rusya'nın 'nüfuz alanına' entegre... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:56:04