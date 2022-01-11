Foreign Policy'den Erdoğan yorumu: Popülaritesi düştü, kitlesel ayaklanma olasılığı önemli

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, otokrat liderlerin Covid-19'dan istifade ederek merkez bankalarının bağımsızlığını zayıf düşürdüğünü belirttiği haberde örnek olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdi.







Özellikle dünyadaki otokrat liderlerin son dönemde merkez bankalarının politikalarını yeniden yorumladığı belirtilen yazıda, “Türkiye'de merkez bankasının bağımsızlığı artık yok olma tehlikesi altında bir tür” ifadesi yer aldı.







''İŞİNİ BİTİRDİ''

Dergi, 20 yıllık iktidarı boyunca Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili kendisine itiraz eden neredeyse her ekonomi yetkilisinin “işini bitirdiği” değerlendirmesinde bulundu.





Pandemi sürecinde Erdoğan'ın Merkez Bankası'na yönelik müdahalelerinin daha da arttığını yazan Foreign Policy, Cumhurbaşkanı'nın faiz politikalarına katılmayan bazı Merkez Bankası yetkililerinin görevden alındığını da hatırlattı.





''AYAKLANMA OLASILIĞI YÜKSEK''

ABD’de anketlerde gerileyen Joe Biden yönetiminin de aynı yolu izleyebileceği belirtilen analizde, “Peki Biden’ı Erdoğan ve Şi’den ayıran ne? Sonuçta demokrasiler kuralları temel alır. Biden kurumsal gücü faydalı bir araç olarak görüyor. Enflasyon, rejimden memnun olmayan vatandaşların açısından odak noktası olabilir. Fiyat artışları Kazakistan’daki gibi sokak gösterilerini tetikleyebilir. Kitlesel bir ayaklanma olasılığı, Erdoğan’ın gerileyen popülaritesi düşünüldüğünde Türkiye için özellikle önem taşıyor'' ifadeleri yer aldı.