Samanyolu Haber /Gündem / Forex dolandırıcılarına operasyon! /01 Şubat 2021 12:34

Forex dolandırıcılarına operasyon!

İstanbul'da kurdukları yasadışı foreks şirketi üzerinden yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen altı şüpheliden polis dördü tutuklandı.

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda, kurdukları yasa dışı foreks şirketi üzerinden yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen bir şebeke tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu şebekenin, faaliyet alanıyla ilgili üst kuruluşun resmi internet sitesinde bulunan açıklamaların yer aldığı, ancak faaliyet izni bulunan kuruluşlar dışında kalan bir internet sitesi üzerinden foreks işlemleri yaptığı belirlendi.

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takibin akabinde 28 Ocak'ta şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik üç ev ve iki iş yerine düzenlenen operasyonda altı şüpheli yakalandı.

Zanlılar, önceki gün adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin dördü tutuklanarak cezaevine konuldu. İki şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.
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