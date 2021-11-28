Samanyolu Haber /Spor / Formula 1 efsanesi hayatını kaybetti /28 Kasım 2021 18:48

Formula 1 efsanesi hayatını kaybetti

Formula 1 efsanesi ve Williams Racing'in kurucusu Frank Williams 79 yaşında hayatını kaybetti. Cuma günü hastaneye kaldırılan Sir Frank Williams yaşama veda etti. Williams, 1986'da Fransa'da bir trafik kazasında yaralandığından beri tekerlekli sandalye kullanıyordu.

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Efsane ismin ölümün ardından Williams Racing'den bir paylaşım yapıldı, paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Williams Racing'in Kurucusu ve Eski Takım Patronu Sir Frank Williams CBE'nin yaşamını yitirmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Bugün çok sevilen ve ilham verici figürümüzü saygıyla anıyoruz. Frank çok özlenecek. Tüm arkadaşlarımızın ve meslektaşlarımızın şu anda Williams ailesinin mahremiyet isteklerine saygı duymasını rica ediyoruz."

 Motor sporlarının efsane ismi Frank Williams, 2012'de Williams F1 takımının yönetim kurulundan istifa etmiş ve takınım Dorilton Capital'e satılmasının ardından ilişkisini kestiğini duyurmuştu.
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