Formula 1 efsanesi hayatını kaybetti

Efsane ismin ölümün ardından Williams Racing'den bir paylaşım yapıldı, paylaşımda şu ifadelere yer verildi:







"Williams Racing'in Kurucusu ve Eski Takım Patronu Sir Frank Williams CBE'nin yaşamını yitirmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Bugün çok sevilen ve ilham verici figürümüzü saygıyla anıyoruz. Frank çok özlenecek. Tüm arkadaşlarımızın ve meslektaşlarımızın şu anda Williams ailesinin mahremiyet isteklerine saygı duymasını rica ediyoruz."





Motor sporlarının efsane ismi Frank Williams, 2012'de Williams F1 takımının yönetim kurulundan istifa etmiş ve takınım Dorilton Capital'e satılmasının ardından ilişkisini kestiğini duyurmuştu.