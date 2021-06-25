Samanyolu Haber /Spor / Formula 1 Grand Prix'te Türkiye yeniden takvime eklendi /25 Haziran 2021 12:41

Formula 1 Grand Prix'te Türkiye yeniden takvime eklendi

Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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Konuyla ilgili bir açıklama yapan Formula1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, “Türkiye'ye, Intercity İstanbul Park pistine geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar harika bir yarış görmeyi umuyoruz." dedi.

"Intercity İstanbul Park yönetimine ve Vural Ak'a etkinliğin gerçekleşmesi için kişisel çabalarından dolayı teşekkür etmek istiyoruz." diyen Domenicali, "Sene başından beri tüm organizatörlerle çok iyi iletişim içerisinde olduk ve bu dönemde onlarla yakın çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezon başlarında Türkiye Grand Prix'si, seyahat kısıtlamaları nedeniyle takvimden çıkarılmıştı.

Ancak organizatör kuruluş sezonun ilerleyen dönemlerinde takvime yeniden eklenme şansı istemişti.

F1'den yapılan açıklamada, "Diğer organizatörlerle de yaptığımız görüşmelerden sonra, sıkı güvenlik protokollerimiz altında (Türkiye'de) bir sonraki yarışa seyahat edebileceğimizden eminiz." denildi.

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Formula 1 topluluğu bu sezon sıkı güvenlik önlemleriyle seyahat etmeye devam edecek. Şu ana kadar, çoğu sezonun başında olmak üzere, yüzde 0,06'lık bir oran ve 27 pozitif vaka ile 44 binden fazla test gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra, F1 topluluğunun önemli bir kısmı aşılandı ve yaz sonuna kadar herkesin aşılanma fırsatına sahip olacağından eminiz. Personelimizin ve ziyaret ettiğimiz toplulukların güvenliğini koruyacak şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Formula 1 Türkiye Grand Prix'si iptal edildi

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu Formula 1 Grand Prix'sinin Türkiye ayağı da iptal edilmesi ile ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19'dan ötürü getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle haziran ayında Türkiye'de yarışmak artık mümkün değil." denilmişti.

Türkiye Grand Prix'si, Kanada'daki yarışın Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmesiyle 2021 takvimine alınmıştı.
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