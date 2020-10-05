Samanyolu Haber /Spor / Formula 1, İstanbul'da seyircisiz! /05 Ekim 2020 14:23

Formula 1, İstanbul'da seyircisiz!

Formula 1, Koronavirüs salgınında karantina kararı sebebiyle kapatılan ülkelerin yerine 9 yıl aradan sonra geçici olarak İstanbul'u listeye almışı. Yarışlar seyircisiz yapılacak.

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İstanbul Valiliği, 13-15 Kasım'da Formula-1 İstanbul Grand Prix yarışının seyircisiz olacağını duyurdu. 

Açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

Formula 1 yönetimi, Koronavirüs salgınında kapatılan pistlerin yerine geçici olarak İstanbul pistini dahil etmişti. 

Valiliğin kararı pisti işleten Intercity şirketinin sahibi Vural Ak için yıllardır biriken zararı telafi etme hayallerini suya düşürdü.    
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