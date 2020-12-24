Formula 1 oylamasında Türkiye bakın kaçıncı oldu

Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'si seçildi.





Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, sezonun yarışını belirlemek için organizasyonun internet sitesinde yapılan oylama sonuçlandı.





Yarışseverler, Lewis Hamilton'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'sini yüzde 33 oyla birinci seçti.





F1'de 2020 sezonunun en iyi 5 yarışı şöyle:





Türkiye GP, yüzde 33

İtalya GP, yüzde 25

Sakhir GP, yüzde 18

Avusturya GP, yüzde 5

Toskana GP, yüzde 4