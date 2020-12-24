Samanyolu Haber /Spor / Formula 1 oylamasında Türkiye bakın kaçıncı oldu /24 Aralık 2020 22:58

Formula 1 oylamasında Türkiye bakın kaçıncı oldu

İnternet üzerinden sezonun yarışını belirlemek için yapılan oylamada İstanbul ayağı bakın ne kadar oy aldı.

SHABER3.COM

Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'si seçildi.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, sezonun yarışını belirlemek için organizasyonun internet sitesinde yapılan oylama sonuçlandı.

Yarışseverler, Lewis Hamilton'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'sini yüzde 33 oyla birinci seçti.

F1'de 2020 sezonunun en iyi 5 yarışı şöyle:

Türkiye GP, yüzde 33 
İtalya GP, yüzde 25
Sakhir GP, yüzde 18
Avusturya GP, yüzde 5
Toskana GP, yüzde 4
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