Samanyolu Haber /Spor / Formula 1 pilotları Verstappen ve Bottas'a ceza /21 Kasım 2021 18:44

Formula 1 pilotları Verstappen ve Bottas'a ceza

Formula 1 Katar Grand Prix'sinde Verstappen ve Bottas'a geriden başlama cezası verildi.Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Hollandalı Max Verstappen'in 5, Fin Valtteri Bottas'ın ise 3 sıra geriden başlama cezası aldığı açıklandı.

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Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada, Verstappen'in hakemlerin sıralama turları sırasında gösterdiği çift sarı bayrağa rağmen yavaşlamadığı için 5 sıra, Bottas'ın ise tek sarı bayrağa yavaşlamadığı için 3 sıra geriden başlama cezası aldığı ifade edildi.

Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, başkent Doha'nın kuzeyinde yer alan 5,4 kilometre uzunluğundaki Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.827 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi olmuştu.

Hollandalı Max Verstappen (Red Bull-Honda), liderin 0.455 saniye arkasında ikinciliği, pisti takım arkadaşı Hamilton'dan 0.651 saniye yavaş turlayan Fin Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etmişti.

57 turluk yarış, TSİ 17.00'de başlayacak.

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