Formula 1 şampiyonu Hamilton'a Korona teşhisi

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan Formula 1'in dünya şampiyonu Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, hafta sonu Bahreyn'de yapılacak Sakhir Grand Prix'ye katılamayacak.





Hamilton'un hafif belirtiler gösterdiği ve tedavisinin evde devam ettiği kaydedildi.





Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Britanyalı pilotun Bahreyn'in Koronavirüs düzenlemeleri kapsamında kendini izole ettiğini ifade etti.







Hamilton geçen hafta sonu Bahreyn Grand Prix'ye katılmış ve yarışı birinci bitirmişti.





Romain Grosjean'ın otomobilini bariyerlere çarpmasının ardından yarışta kırmızı bayrak verilmiş ve pistte büyük bir kalabalık olmuştu.





Pilotlar, Bahreyn'de bu sezon iki GP yapılacağı için bu haftayı da ülkede geçiriyorlardı.





Hamilton, iki hafta önce İstanbul Park'ta gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix'de birinci olarak 7'nci dünya şampiyonluğuna ulaşmış ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etmişti.