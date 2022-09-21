Samanyolu Haber /Spor / Formula 1 takviminde Türkiye yine yok /21 Eylül 2022 10:08

Formula 1 takviminde Türkiye yine yok

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.

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Türkiye'nin yer almadığı, Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği takvimde sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek.

F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

Takvim şöyle:
  • 5 Mart Bahreyn Sahir
  • 19 Mart Suudi Arabistan Cidde
  • 2 Nisan Avustralya Melbourne
  • 16 Nisan Çin Şanghay
  • 30 Nisan Azerbaycan Bakü
  • 7 Mayıs Miami
  • 21 Mayıs Emilia Romagna Imola
  • 28 Mayıs Monaco
  • 4 Haziran İspanya Barcelona
  • 18 Haziran Kanada Montreal
  • 2 Temmuz Avusturya Spielberg
  • 9 Temmuz İngiltere Silverstone
  • 23 Temmuz Macaristan Budapeşte
  • 30 Temmuz Belçika Spa
  • 27 Ağustos Hollanda Zandvoort
  • 3 Eylül İtalya Monza
  • 17 Eylül Singapur
  • 24 Eylül Japonya Suzuka
  • 8 Ekim Katar Losail
  • 22 Ekim ABD Austin
  • 29 Ekim Meksika Mexico City
  • 5 Kasım Brezilya Sao Paulo
  • 18 Kasım Las Vegas Las Vegas
  • 26 Kasım Abu Dabi Yas Marina
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