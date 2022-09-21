Formula 1 takviminde Türkiye yine yok

F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.
Takvim şöyle:
- 5 Mart Bahreyn Sahir
- 19 Mart Suudi Arabistan Cidde
- 2 Nisan Avustralya Melbourne
- 16 Nisan Çin Şanghay
- 30 Nisan Azerbaycan Bakü
- 7 Mayıs Miami
- 21 Mayıs Emilia Romagna Imola
- 28 Mayıs Monaco
- 4 Haziran İspanya Barcelona
- 18 Haziran Kanada Montreal
- 2 Temmuz Avusturya Spielberg
- 9 Temmuz İngiltere Silverstone
- 23 Temmuz Macaristan Budapeşte
- 30 Temmuz Belçika Spa
- 27 Ağustos Hollanda Zandvoort
- 3 Eylül İtalya Monza
- 17 Eylül Singapur
- 24 Eylül Japonya Suzuka
- 8 Ekim Katar Losail
- 22 Ekim ABD Austin
- 29 Ekim Meksika Mexico City
- 5 Kasım Brezilya Sao Paulo
- 18 Kasım Las Vegas Las Vegas
- 26 Kasım Abu Dabi Yas Marina