Formula 1 Türkiye Grand Prix'i Bottas'ın

Formula 1’in 16. yarışı olan İstanbul Grand Prix’si önceki yıllarda olduğu gibi heyecanlı ve çekişmeli yarışa sahne oldu. 1. sırada başlayan Mercedes pilotu Bottas, damalı bayrağı en önde gördü. Red Bull’dan Verstappen yarışı 2. sırada tamamlayıp, şampiyonluktaki rakibi Hamilton’ın genel sıralamada 6 puan farkla önüne geçti.



Podyumun 3. sırası ise Red Bull’un bir diğer pilotu Perez’in oldu. Meksikalı pilotun 35. turda Hamilton ile girdiği 4.’lük yarışı ise yarışın nefes kesen anı oldu.



Formula 1’de sezonun 17. yarışı Amerika Birleşik Devletleri’nde 24 Ekim’de yapılacak.







İSTANBUL GRAND PRIX’Sİ

1. Valtteri Bottas

2. Max Verstappen

3. Sergio Perez

4. Charles Leclerc

5. Lewil Hamilton

6. Pierre Gasly

7. Lando Norris

8. Carlos Sainz

9. Lance Stroll

10. Esteban Ocon





Pilotlar Sıralaması:

1 Max Verstappen (RED BULL RACING HONDA) 262.5

2 Lewis Hamilton (MERCEDES) 256.5

3 Valtteri Bottas (MERCEDES) 177

4 Lando Norris (MCLAREN MERCEDES) 145

5 Sergio Perez (RED BULL RACING HONDA) 135

6 Carlos Sainz (FERRARI) 116.5

7 Charles Leclerc (FERRARI) 116

8 Daniel Ricciardo (MCLAREN MERCEDES) 95

9 Pierre Gasly (ALPHATAURI HONDA) 74

10 Fernando Alonso (ALPINE RENAULT) 58











TURLARDA NELER OLDU?

43. tur / Mercedes garajı Hamilton’ı pit’e çağırdı ancak tecrübeli pilot ‘Neden’ diyerek çağrıyı reddetti!40. tur / Orta hamur lastiğini tercih eden Aston Martin pilotu Sebastian Vettel yarışta herkese geçilerek 19. sıraya geriledi ve yeniden pite döndü.38. tur / Arka arkaya yapılan pit stops’ların ardından sıralama değişti! 1. Leclerc, 2. Bottas, 3. Verstappen, 4. Hamilton, 5. Gasly, 6. Perez37. tur / Son 20 tura girilirken Verstappen, pite çağrıldı ve ıslak zemin lastikleri takıldı. Hollandalı pilot 3. sırada yarışa geri döndü.35. tur / Hamilton ile Perez’in mücadelesi nefesleri kesti! Savaşı kazanan Perez oldu ve Mercedes pilotuna geçilmedi.30. tur / Yarısı geçilen yarışta ilk 5 sıra değişmiş değil. Lider Bottas ile 2. sıradaki Verstappen arasındaki fark 4 saniye. Hamilton ise liderden 18.5 saniye geride…18. tur / Yarışa 19. sırada başlayan Ferrari pilotu Sainz, 9. sıraya kadar yükseldi.16. tur / 1. Bottas, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Perez, 5. Hamilton…15. tur / Hamilton artık ilk 5’te! Gasly’yi düzlükte hava koridoruna girerek geçen şampiyon pilot şimdi 4. sıradaki Red Bull pilotu Perez’in arkasında!11. tur / Hamilton, Norris’i de geçti! Mercedes pilotu 6. sıraya yerleşip en hızlı turu attı.10. tur / CEZA! Bir 5 saniye cezası da Schumacher’e temas ederek rakibinin spin atmasına neden olan Fernando Alonso’ya geldi.9. tur / Hamilton rakiplerini birer birer avlamaya devam ediyor! 7 kez dünya olan Britanyalı pilot, Stroll’ü de geçerek 7. sıraya yerleşti.8. tur / CEZA! Yarışın başında Alonso’ya temas eden Pierre Gasly’ye 5 saniye ceza verildi!8. tur / Yarışa 11. sırada başlayan Hamilton, Tsunoda’yı virajda dışarıdan gelerek geçti ve 8. sıraya yerleşti.7. tur / Lider Bottas kaçıyor, Verstappen kovalıyor! Aradaki fark 2.02 saniye… Hamilton ise 9. sırada kaldı ve zirveyle her tur fark açılıyor.4. tur / 1. Bottas, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Perez, 5. Gasly ve 9. Hamilton…58 turluk yarışın ilk düzlüğünde 5. sıradaki Alonso, Gasly’nin temasıyla spin attı ve 17. sıraya kadar geriledi. Hamilton startta sadece 1 sıra kazanabildi.