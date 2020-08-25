Samanyolu Haber /Spor / Formula 1 yeniden İstanbul'da yapılacak /25 Ağustos 2020 19:58

Formula 1 yeniden İstanbul'da yapılacak

İstanbul, dokuz yıl aradan sonra yeniden bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak. İstanbul Park pistindeki yarış, 15 Kasım'da gerçekleşecek.

SHABER3.COM

Formula 1 (F1) yönetimi, pandemi nedeniyle revize edilen yarış takvimine İstanbul Park pistinin de alındığını açıkladı. 2020 sezonuna İstanbul'un yanı sıra Bahreyn ve Abu Dabi'de düzenlenecek yarışlar da eklendi.

F1'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki yarış 15 Kasım'da gerçekleşecek.Bahreyn'in 26 Kasım ve 6 Aralık'ta iki yarışa ev sahipliği yapacağını duyuran F1 yönetimi, sezonun 13 Aralık'ta Abu Dabi'de tamamlanacağını açıkladı.Çin yarışı iptal

Organizatörler, daha önce ertelendiğini açıkladığı Şanghay yarışının ise takvimden tamamen çıkarıldığını duyurdu. Böylece sezondaki toplam yarış sayısı 17 oldu. Pandemi öncesi yapılan planlarda, sezonun 22 yarıştan oluşması öngörülüyordu.

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki İstanbul Park'ın 5,3 kilometrelik pistinde 15 Kasım'da düzenlenecek yarış, sezonun 14'üncü mücadelesi olacak.

Yedi sezon ev sahipliği yaptı

İstanbul'daki son F1 yarışı 2011 yılında düzenlenmişti. İstanbul Park, 2005-2011 yılları arasında yedi sezon yarışlara ev sahipliği yapmıştı.

Mart ayında başlaması planlanan F1 sezonundaki ilk yarış, koronavirüs salgını nedeniyle ancak 5 Temmuz'da yapılabilmişti. Sezon içinde şu ana kadar Avusturya, Macaristan, İngiltere ve Belçika'da yarışlar yapılırken, tüm yarışlar seyirsiz gerçekleşti.

Ancak F1'den bugün yapılan açıklamada, önümüzdeki yarışlardan bazılarının kısıtlı sayıda seyirciyle gerçekleşeceğini duyurdu. Ancak bunların hangi ülkelerdeki yarışları kapsadığı belirtilmedi.

F1 yönetimi geçen ay da Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Brezilya ve Kanada'daki yarışları iptal ederek takvime Almanya, Portekiz ve İtalya'dan pistler eklemişti.
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