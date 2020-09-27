Formula 1'de Bottas birinci oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10'uncu mücadelesi, Rusya'nın Soçi şehri ile aynı ismi taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.





Yarışa 3'üncü sıradan başlayan Valtteri Bottas, 1 saat 34 dakikalık derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.





Red Bull ekibinin Hollandalı sürücüsü Max Verstappen liderin 7,7 saniye gerisinde ikinci oldu.





Formula 1'de Valtteri Bottas yarışı en hızlı pilot olarak tamamladı.





HAMILTON 3'ÜNCÜ SIRADA BİTİRDİ





Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan ancak belirlenen alanın dışında kalkış antrenmanı yaptığı için 10 saniye ceza alan ve 11'inci sıraya gerileyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, takım arkadaşı Bottas'ın 22,7 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.





Kariyerinde 90 kez podyumun zirvesine çıkan Hamilton, 91 birincilikle en fazla yarış kazanan sürücü Michael Schumacher'in rekorunu egale etme fırsatını Rusya'da değerlendiremedi.





Formula 1'de sezonun 11'inci yarışı 11 Ekim'de Almanya'da yapılacak.