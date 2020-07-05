Formula 1'de ilginç mücadele: 9 pilot yarış dışı kaldı

Formula 1’de 2020 sezonunun ilk yarışı nefes kesti. Lewis Hamilton’ın 5 saniye ceza aldığı, 9 pilotun yarış dışı kaldığı Avusturya GP’yi Mercedes’ten Valtteri Bottas kazandı.





Mart ayında Avustralya’da başlaması beklenen ancak koronavirüs salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1 start verdi. Sezonun ilk mücadelesi, Avusturya’nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti’nde, 71 tur üzerinden yapıldı.





“Pole” pozisyonundan yarışa başlayan Bottas, “1.30.55.739”luk derecesiyle 71 turu lider tamamlarken, Lewis Hamilton yarışı takım arkadaşının arkasında bitirse de Red Bull pilotu Alexander Albon’a temas etmesi nedeniyle 5 saniye ceza aldı ve dördüncü sıraya geriledi. Pilotlar ırkçılığa karşı mesajlar veren tişörtlerle poz verdi. Red Bull pilotları Albon ve Max Verstappen de dahil 9 kişi farklı nedenlerden yarış dışı kaldı.





BOTTAS LİDERLİĞİ BIRAKMADI, HAMİLTON AKSAKLIK YAŞADI







Formula 1’de 2020 sezonunun ilk yarışı Avusturya’daydı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Valtteri Bottas, liderliği hiç kaptırmadı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü. Bottas’ın arkasında ise olanlar oldu. Red Bull’dan Max Verstappen ile Ferrari’den Sebastian Vettel yarış dışı kaldı. Lewis Hamilton Red Bull’dan Alexander Albon ile girdiği mücadelede rakibinin arıcına dokununca 5 saniye ceza aldı. 2. olabilecekken yarışı 4. sırada tamamladı.





Ayrıca Alpha Tauri’den Daniil Kvyat, Alfa Romeo’dan Kimi Raikkonen, Williams’tan George Russell, Haas’tan Romain Grosjean, Haas’tan Magnussen, Renault’tan Ricciardo çeşitli sebeplerle yarış dışı kaldı. Ferrari’den Charles Leclerc ise tüm hafta sonunu sorunlu geçirmesine karşın yaptığı müthiş ataklarla 2. sırada yer aldı. McLaren’den Lando Norris ise Hamilton ceza alınca podyumun son sırasında kendine yer buldu. Norris, kariyerinin ilk podyumunu elde etti. Formula 1, gelecek hafta yine Avusturya GP ile devam edecek.





SIRALAMA İLK 5 ŞÖYLE OLUŞTU





1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 25 puan





2. Charles Leclerc (Fransa): 18





3. Lando Norris (Büyük Britanya): 16





4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 12





5. Carlos Sainz (İspanya): 10