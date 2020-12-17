Formula 1'de İstanbul yine listede yok

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2021 sezonu takvimini onayladı. Takvimde İstanbul GP'si yer almadı.





FIA'dan yapılan açıklamaya göre Formula 1, 21 Mart 2021'de Avustralya Grand Prix'si ile başlayıp 5 Aralık 2021'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek 23 etaplık yeni sezon takvimine onay verdi.





Suudi Arabistan'ın ilk kez şampiyonaya dahil edildiği, 25 Nisan'da yapılacak yarışın ise daha sonra açıklanacağı takvimde Türkiye Grand Prix'si yer almadı.





2021 FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONASI TAKVİMİ:





21 Mart: Avustralya Grand Prix





28 Mart: Bahreyn Grand Prix





11 Nisan: Çin Grand Prix





25 Nisan: Daha sonra belirlenecek





9 Mayıs: İspanya Grand Prix





23 Mayıs: Monaco Grand Prix





6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix





13 Haziran: Kanada Grand Prix





27 Haziran: Fransa Grand Prix





4 Temmuz: Avusturya Grand Prix





18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix





1 Ağustos: Macaristan Grand Prix





29 Ağustos: Belçika Grand Prix





5 Eylül: Hollanda Grand Prix





12 Eylül: İtalya Grand Prix





26 Eylül: Rusya Grand Prix





3 Ekim: Singapur Grand Prix





10 Ekim: Japonya Grand Prix





24 Ekim: ABD Grand Prix





31 Ekim: Meksika Grand Prix





14 Kasım: Brezilya Grand Prix





28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix





5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix