Samanyolu Haber /Spor / Formula 1'de Max Verstappen şampiyon oldu! /09 Ekim 2022 12:17

Formula 1'de Max Verstappen şampiyon oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Hollandalı pilot Max Verstappen Japonya Grand Prix'sini kazanarak ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

SHABER3.COM

2022 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Japonya Grand Prix'si Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'in zaferiyle sonuçlandı. Takım arkadaşı Sergio Perez 2. olurken Charles Leclerc 3. sırada tamamladı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışı 2. bitirdi fakat aldığı 5 saniye cezası sebebiyle 3. sıraya geriledi.

Leclerc'in cezası sebebiyle Max Verstappen'in şampiyon olup olmadığı tartışmalara yol açtı. Yeterli puanı almadığını düşünen Max Verstappen 'Şampiyon değilim' dedi ama yapılan resmi açıklamada, Hollandalı pilotun şampiyonluğu resmen duyuruldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON
25 yaşındaki Max Verstappen, Formula 1'de üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

FIA'dan yapılan açıklama "Azaltılmış puan sistemi yarışın devam edemeyeceği, askıya alınma durumunda geçerlidir. Max Verstappen tam puan sistemi uygulandığı için dünya şampiyonu oldu" denildi.

Öte yandan Max Verstappen, ikinci kez dünya şampiyonluğu yaşayan tarihteki 17. pilot oldu. Ayrıca üst üste iki kez Formula 1'in zirvesine çıkan 13. pilot olarak tarihte yerini aldı.

"EVE GİDECEĞİM"
Şampiyonluğun ardından "Bu gece nasıl kutlama yapacaksın?" sorusunu yanıtlayan Max Verstappen "Eve gideceğim" dedi.  
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