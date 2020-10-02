Formula 1'de sürpriz ayrılık!

Honda; Renault, Ferrari ve Mercedes ile birlikte Formula 1'in dört motor üreticisinden biriydi. Bu sezon sadece RedBull ve AlphaTauri, Honda motorlu otomobiller kullanıyordu.







Japonya merkezli şirketin motorlarını kullanan otomobiller geçen sezon 3, bu sezon 2 yarış kazandı.





BAŞARILI DÖNEMDE SÜRPRİZ AYRILIK





Honda bu sezon şu ana kadar Mercedes dışında yarış kazanabilen tek motor oldu. Honda'nın böyle başarılı bir dönem yaşarken F1'den çekilmesini şaşkınlıkla karşıladı.





Şirket, yakıt hücreleri ve elektrikli araç bataryaları için enerji teknolojilerine odaklanmak istediklerini ifade etti.





RedBull'un Honda'nın ardından hangi motor sağlayıcısı ile anlaşacağı bilinmiyor.