Formula 1'de 1'inci değişmedi

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen, ancak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun dördüncü mücadelesi İngiltere'nin Silverstone Pisti'nde gerçekleştirildi.







Hamilton pole pozisyonunda başladığı ve baştan sona üstün götürdüğü yarışı 1.28.01.283'lük derecesiyle kazanarak bu sezon üst üste üçüncü, kariyerinin de 87'nci zaferini elde etti.





Pilotlar Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik pistte 52 tur üzerinden yarıştı.





İKİNCİ MAX VERSPATTEN





Red Bull ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 5,8 saniye gerisinde ikinci, Ferrari takımından Charles Leclerc ise liderin 18,4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.





Büyük Britanya Grand Prix'sinden sonra oluşan pilotlar klasmanı şöyle:





1)Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 88 puan

2)Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

3)Max Verstappen (Hollanda): 52

4)Lando Norris (Büyük Britanya): 36

5)Charles Leclerc (Monaco): 33