Samanyolu Haber /Dünya / Fotoğraflar paylaşıldı! '400 kişi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya' /10 Nisan 2023 09:24

Fotoğraflar paylaşıldı! '400 kişi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya'

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone, Akdeniz’de bir teknenin içerisinde bulunan 400 düzensiz göçmenin kurtarılmayı beklediğini bildirdi.

SHABER3.COM

Akdeniz’de düzensiz göçmen dramı devam ediyor. Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone, gece saatlerinde Libya'nın Tobruk kentinden tekne ile açılan 400 düzensiz göçmenin kurtarılmayı beklediğini bildirdi. Teknenin su aldığını aktaran Alarm Phone, teknenin Yunanistan ve Malta arasında sürüklendiğini ve Malta Arama ve Kurtarma’nın görev bölgesinde olduğunu aktardı. Tekneden arandıklarını ve yetkililere durumu bildirdiklerini açıklayan Alarm Phone, henüz göçmenler için kimsenin kurtarma operasyonu başlatmadığını belirtti.

Alarm Phone, teknedeki göçmenlerin panik halinde olduğunu ve birçoğunun tıbbi müdahaleye ihtiyacı olduğunu aktararak, teknenin yakıtının bittiğini ve alt güvertesinin su ile dolduğunu belirtti. Tekneden kaptanın ayrıldığını ifade eden Alarm Phone, teknede tekneyi yönetebilecek kimsenin olmadığını ifade etti.

Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu Sea-Watch International ise, sosyal medya hesabından söz konusu teknenin fotoğrafını paylaşarak, teknenin yakınlarında 2 ticari geminin bulunduğunu aktardı. Sea-Watch International, Maltalı yetkililerin ticari gemilere göçmenlere müdahale etmemesini sadece yakıt ikmali yapması yönünde talimat verdiğini ifade etti. Sea-Watch International, “400 kişi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. AB derhal harekete geçmeli” dedi.

Almanya merkezli bir başka sivil toplum kuruluşu Resqship, Akdeniz'de yaşanan başka bir tekne kazasında ise en az 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fotoğraflar paylaşıldı! '400 kişi ölüm tehlikesiyle... Sonraki Haber >>

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Hak arayışı Meclis’te

Hak arayışı Meclis’te

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:37