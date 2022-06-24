Samanyolu Haber /Gündem / Fotoğraflarla tarihi eylem: Binlerce KHK’lı, AİHM’nin önünde toplandı /24 Haziran 2022 21:01

Fotoğraflarla tarihi eylem: Binlerce KHK’lı, AİHM’nin önünde toplandı

Peaceful Actions Platformu öncülüğünde Türkiye'de hak ihlallerine uğrayan yüzbinler adına AİHM önünde bugün yapılan eylemde önemli bir başvuru da yapıldı.

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Türkiye’de yaşanan ‘cadı avı’ nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalan binlerce KHK’lı, Strazburg’taki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binası önünde ‘adalet’ için toplandı. Avrupa’nın bir çok ülkesinden AİHM’nin önüne gelen KHK’lılar, ‘adalet’ için haykırdı.



AİHM’nin özellikle güncel davalarda ‘ağırdan’ almasına ve siyasi kararlar vermesine tepki gösterildi. Geç gelen adaletin adalet olmadığı vurgulandı. Türkiye’de yaşanan ve ayyuka çıkan hukuksuzluklara karşı AİHM’e harekete geçme çağrısında bulunuldu.



24 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Peaceful Actions Platformu’nun öncülüğünde gerçekleştirilecek eylem 11.30 sıralarında başladı.



AİHM ve Avrupa Konseyi binalarının önünde Türkçe ve İngilizce ‘Geciken adalet adalet değildir’, ‘Mağdurlar burada hakimler (mahkeme) nerede?’, ‘Türkiye’de zulme dur de!’, ‘Türkiye’de işkenceye dur de!’ sloganları atıldı.






Peaceful Actions Platformu adına KHK'lı diplomat Rumi Ünal, AİHM Başkanı Spano'ya "Türkiye'deki mağdurlar için artık harekete geçilmesi ve AİHM'in bir an önce geciken adaleti tesis etmesini isteyen" bir mektup sundu.







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İşte AİHM'nin önünde gerçekleştirilen Barışçıl eyleme gelen tüm video mesajlar

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AP Milletvekili Dietmar Koster Mep'in mesajı

AP Milletvekili Dietmar Koster Mep'in mesajı

Andrej Hunko'nun mesajı

Andrej Hunko'nun mesajı

Avukat Walter Vansteenbrugge'ün mesajı

Avukat Walter Vansteenbrugge'ün mesajı

Avulat Johan Heymans'ın mesajı

Avulat Johan Heymans'ın mesajı

Lise Christoffersen'in mesajı

Lise Christoffersen'in mesajı

Enes Kanter'in mesajı

Enes Kanter'in mesajı

Avropa Konseyi Meclis Üyesi Andreas Sjang Unneland'ın mesajı

Avropa Konseyi Meclis Üyesi Andreas Sjang Unneland'ın mesajı

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