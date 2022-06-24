Fotoğraflarla tarihi eylem: Binlerce KHK’lı, AİHM’nin önünde toplandı

AİHM’nin özellikle güncel davalarda ‘ağırdan’ almasına ve siyasi kararlar vermesine tepki gösterildi. Geç gelen adaletin adalet olmadığı vurgulandı. Türkiye’de yaşanan ve ayyuka çıkan hukuksuzluklara karşı AİHM’e harekete geçme çağrısında bulunuldu.



24 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Peaceful Actions Platformu’nun öncülüğünde gerçekleştirilecek eylem 11.30 sıralarında başladı.













AİHM ve Avrupa Konseyi binalarının önünde Türkçe ve İngilizce ‘Geciken adalet adalet değildir’, ‘Mağdurlar burada hakimler (mahkeme) nerede?’, ‘Türkiye’de zulme dur de!’, ‘Türkiye’de işkenceye dur de!’ sloganları atıldı.

























Peaceful Actions Platformu adına KHK'lı diplomat Rumi Ünal, AİHM Başkanı Spano'ya "Türkiye'deki mağdurlar için artık harekete geçilmesi ve AİHM'in bir an önce geciken adaleti tesis etmesini isteyen" bir mektup sundu.





























