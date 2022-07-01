Samanyolu Haber /Gündem / FOX Haber'den 'üst düzey' ayrılık /01 Temmuz 2022 12:11

FOX Haber'den 'üst düzey' ayrılık

Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber'den üst düzey ayrılık haberi geldi.

SHABER3.COM

2010 yılından bu yana FOX Haber Merkezi’nde Haber Müdürlüğü görevini yapan deneyimli haberci Özgür Çakmakçı kanalla yollarını ayırdı.


Çakmakçı, FOX Haber Merkezi'ne duygusal ayrılık yazısı yazarak veda etti:

"Sevgili Fox Haber ailesi; 12 yıldır çalıştığım kurumdan an itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Burası bana ev oldu, arkadaş oldu, yoldaş oldu, kavgada omuz oldu... Elbette kalp sızısı, boyun ağrısı da oldu... Fakat ne olduysa güzel oldu, unutulmaz oldu.  Artık yakın çalışma arkadaşı değiliz ama arkadaş olabilmek için birlikte çalışmak da zorunda değiliz.  Böyle de bir kazancımız var, iş için değil dertleşmek, gülmek, eğlenmek için araşırız, görüşürüz.

“Ayrılık, zaman değil, yol değil;

Ayrılık, aramızda bir köprü…

Kıldan ince, kılıçtan keskin.” Çakmakcı, instagram adresinden de önemli kararlar aldığını açıkladı.

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