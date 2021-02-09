Samanyolu Haber /Gündem / FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'den çiftçiyi eleştiren Mahir Ünal’a tepki /09 Şubat 2021 18:27

FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'den çiftçiyi eleştiren Mahir Ünal’a tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın TV5'te katıldığı 4. Güç isimli programda anlattığı “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtına tepki gösteren FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli “O telefona E-Nabız bile inmiyor. Sen bunu düşünmüyorsun devlet olarak, utanç verici bir durumda çıkıp diyorsun ki; ’24 taksitle şöyle bir telefon varmış. Biraz insaf" dedi.

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, Mahir Ünal’a tepki gösterdi.

Ünal’a canlı yayında yanıt veren Selçuk Tepeli, “Cebinde iPhone 6 telefon vardı” diyen Ünal’a "Utanç verici bir durumda çıkıp diyorsun ki; ’24 taksitle şöyle bir telefon varmış. Biraz insaf ya" diyerek tepki gösterdi.

Tepeli şu ifadelere yer verdi:

"Adamcağız 24 ay taksitle almış. Kimse sormuyor Sayın Ünal kendisi cebinde ne taşıyor? Yakınlarına kaç telefon getirtip, dağıttı ve hediye etti? Hadi onları da geçtim. Ya arkadaş sen bu ülkede uzaktan eğitim yapıyorsun değil mi EBA’da? Bu EBA’da internete ihtiyacın var mı? Var. Zorunlu mu? Zorunlu. Bu tür aygıtlar lazım mı lazım. Sen E-Nabız, insanlar aşı olacak değil mi? Yaşlı insanlar bile indirecekler mi? İndirecekler. Bahsettiği telefona E-Nabız bile inmiyor. Eski o… İnmiyor ona. Sen bunu düşünmüyorsun devlet olarak. İktidar partisinin genel başkan yardımcısı olarak bunu düşünmüyorsun; utanç verici bir durumda çıkıp diyorsun ki; ’24 taksitle şöyle bir telefon varmış. Biraz insaf ya… Bununla övünmesi gereken bir anda da övünülecek durum yok ya. Dünyada ülkeler var. Türkiye kadar potansiyeli yok. İnsan hakkı olarak bedava internet veriyorlar ömür boyu. Bizde ne? Hiçbir yatırım yapılmayan berbat bir internete dünyanın parasını alan bir sürü operatör var. Ondan sonra diyorsun ki internet paketi de almış. Yahu işte anlaşılmayan şey bu. Kentlerde bulunan ve Mahir Bey gibi muhtemelen bir kök ekmiş ve oradan bir şey üretmiş olmayan özellikle de siyaset sahnesinde bir kök domates yetiştirmemiş bu ülke için bir şey üretmemiş… İnsanların cebinde olan telefondan daha iyisini mümkünse sen ondan daha iyi üret. Yerli milli olsun sat."
Ne olmuştu?
TV5'te yayınlanan '4. Güç' isimli programa konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 2018 yılındaki seçimler öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken genç bir çiftçiyle yaşadığı diyaloğu anlatmıştı.  Ünal, “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını verdiğini ifade etmiş, şöyle konuşmuştu;

"Bir delikanlı geldi. 'Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz' dedi. 'Telefonunu alabilir miyim' dedim. iPhone 6. 'Kaça aldın' dedim. '3400 lira mı, 4500 lira' mı dedi, '24 taksitle aldım' dedi. 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedi. 'Ayda kaç para ödüyorsun buna?' dedim. 'Ayda 450 lira ödüyorum' dedi."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'den çiftçiyi... Sonraki Haber >>

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister

İlginç tekne kazası

İlginç tekne kazası

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:01:55