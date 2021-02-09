FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'den çiftçiyi eleştiren Mahir Ünal’a tepki

FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, Mahir Ünal’a tepki gösterdi.







Ünal’a canlı yayında yanıt veren Selçuk Tepeli, “Cebinde iPhone 6 telefon vardı” diyen Ünal’a "Utanç verici bir durumda çıkıp diyorsun ki; ’24 taksitle şöyle bir telefon varmış. Biraz insaf ya" diyerek tepki gösterdi.





Tepeli şu ifadelere yer verdi:





"Adamcağız 24 ay taksitle almış. Kimse sormuyor Sayın Ünal kendisi cebinde ne taşıyor? Yakınlarına kaç telefon getirtip, dağıttı ve hediye etti? Hadi onları da geçtim. Ya arkadaş sen bu ülkede uzaktan eğitim yapıyorsun değil mi EBA’da? Bu EBA’da internete ihtiyacın var mı? Var. Zorunlu mu? Zorunlu. Bu tür aygıtlar lazım mı lazım. Sen E-Nabız, insanlar aşı olacak değil mi? Yaşlı insanlar bile indirecekler mi? İndirecekler. Bahsettiği telefona E-Nabız bile inmiyor. Eski o… İnmiyor ona. Sen bunu düşünmüyorsun devlet olarak. İktidar partisinin genel başkan yardımcısı olarak bunu düşünmüyorsun; utanç verici bir durumda çıkıp diyorsun ki; ’24 taksitle şöyle bir telefon varmış. Biraz insaf ya… Bununla övünmesi gereken bir anda da övünülecek durum yok ya. Dünyada ülkeler var. Türkiye kadar potansiyeli yok. İnsan hakkı olarak bedava internet veriyorlar ömür boyu. Bizde ne? Hiçbir yatırım yapılmayan berbat bir internete dünyanın parasını alan bir sürü operatör var. Ondan sonra diyorsun ki internet paketi de almış. Yahu işte anlaşılmayan şey bu. Kentlerde bulunan ve Mahir Bey gibi muhtemelen bir kök ekmiş ve oradan bir şey üretmiş olmayan özellikle de siyaset sahnesinde bir kök domates yetiştirmemiş bu ülke için bir şey üretmemiş… İnsanların cebinde olan telefondan daha iyisini mümkünse sen ondan daha iyi üret. Yerli milli olsun sat."

Ne olmuştu?

TV5'te yayınlanan '4. Güç' isimli programa konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 2018 yılındaki seçimler öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken genç bir çiftçiyle yaşadığı diyaloğu anlatmıştı. Ünal, “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını verdiğini ifade etmiş, şöyle konuşmuştu;





"Bir delikanlı geldi. 'Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz' dedi. 'Telefonunu alabilir miyim' dedim. iPhone 6. 'Kaça aldın' dedim. '3400 lira mı, 4500 lira' mı dedi, '24 taksitle aldım' dedi. 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedi. 'Ayda kaç para ödüyorsun buna?' dedim. 'Ayda 450 lira ödüyorum' dedi."