Samanyolu Haber /Gündem / Fox TV o belgeyi yayınladı /29 Eylül 2020 23:41

Fox TV o belgeyi yayınladı

Fox TV Ana Haber'de Türkiye'deki günlük vaka sayısının resmi açıklamada 1512 kişi gözüktüğü gün aslında 29 binin üzerinde olduğunu iddia edildi ve bir belge yayınlandı.

SHABER3.COM

Ana haber bülteninde yayınlanan Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi verilerine göre, Türkiye’de bir günde pozitif çıkan vaka sayısı, bakanlığın açıkladığı turkuaz tablonun 20 katı.

FOX Ana Haber bülteninde yayınlanan bir belge koronavirüs verilerinin halktan saklandığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in ulaştığı belgelere dayandırılan habere göre, 10 Eylül günü 157 bin 975 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Bakan Koca’nın aynı gün paylaştığı tabloya göre, o gün yapılan test sayısı 107 bin 702. Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi verilerinin yer aldığı belirtilen belgeye göre ise, yapılan 157 bin 975 testten 128 bin 645’i negatif, 29 bin 377’si pozitifti.

Belgeyi sosyal medya hesabından da paylaşan Selçuk Tepeli: “Bir bomba iddia, bir bomba belge! FOX Haber Ankara Bürosu’nun elde ettiği belgeye göre, 10 Eylül günü bir günde Türkiye’de pozitif hasta sayısı 29 bin 377. O gün turkuaz tabloda çıklanan ise 1.512 kişi” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fox TV o belgeyi yayınladı Sonraki Haber >>

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:08:27