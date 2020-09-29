Fox TV o belgeyi yayınladı

Ana haber bülteninde yayınlanan Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi verilerine göre, Türkiye’de bir günde pozitif çıkan vaka sayısı, bakanlığın açıkladığı turkuaz tablonun 20 katı.





FOX Ana Haber bülteninde yayınlanan bir belge koronavirüs verilerinin halktan saklandığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.





CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in ulaştığı belgelere dayandırılan habere göre, 10 Eylül günü 157 bin 975 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Bakan Koca’nın aynı gün paylaştığı tabloya göre, o gün yapılan test sayısı 107 bin 702. Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi verilerinin yer aldığı belirtilen belgeye göre ise, yapılan 157 bin 975 testten 128 bin 645’i negatif, 29 bin 377’si pozitifti.



