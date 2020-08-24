Samanyolu Haber /Gündem / FOX TV'den Fatih Portakal açıklaması /24 Ağustos 2020 12:19

FOX TV'den Fatih Portakal açıklaması

FOX TV, dün akşam görevini bıraktığı iddiası basın kulislerine düşen Fatih Portakal’la ilgili açıklama yaptı. Kanal, iddiaları doğruladı

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Fox Tv'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gazeteci Fatih Portakal'ın görev bırakarak emekliliğini istediği duyuruldu.

FOX TV’nin yaptığı açıklama şöyle:

2010 yılından beri kanalımızda FOX Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.

'Üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz'
Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz.

'FOX Haber doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir'
Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak, doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir.

Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyundan hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz.
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