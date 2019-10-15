Samanyolu Haber /Medya / Foyası ortaya çıkan 'action muhabir' kendini savundu: Ama TRT ekibi de... /15 Ekim 2019 11:04

Foyası ortaya çıkan 'action muhabir' kendini savundu: Ama TRT ekibi de...

Yandaş A Haber'in Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak'ın sınırdan yaptığı yayın sosyal medyada gündem oldu. Ulak'ın başında miğfer ve yere çömelerek yayın yaptığı anlarda TRT muhabirinin rahat bir şekilde ayakta yayın yaptığı anlar tartışmaya yol açarken söz konusu muhabir kendini savundu.

A Haber muhabirinin foyası canlı yayında ortaya çıktı

A Haber muhabirinin 'kurşunlar vızır vızır üzerimizden geçiyor' dediği an TRT muhabirinin kafasında kask bile olmadan ayakta canlı yayın yapıyor olması sosyal medyayı sallamış, 'üçkağıtçı A haber muhabiri başka kameraya yakalandı' yorumları yapılmıştı.

Medyaradar'ın haberine göre canlı yayını gerçekleştiren A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak kendisini ilginç sözlerle savundu.

Ulak A Haber canlı yayınında o anları şu şekilde anlattı;

"Şimdi deniliyor ki biz korkmuşuz. Bir fotoğraf karesi üzerinden A Haber'i beni hedef almak istediler. Bir adamı karalamak istiyorsanız fotoğraf kullanacaksınız. Ama gerçekler öyle değil. O sırada yoğun bir bombardıman başladı. Ve yoğun bombardıman sırasında terör örgütü yoğun havanlar atmaya başladı. TRT muhabirinin üzerinden çelik yelek var yayına bağlanmak için ayağa kalktı. O sırada tabi üzerimizden bir havan geçti. Havanın gelmesiyle birlikte büyük bir panik yaşandı. Herkes kendini yere attı. TRT ekibi de kendini yere attı. Havan sesiyle birlikte arkadaşlarımız ve benim yaşadığım panik var. Eğilerek yayın yapma gerekçemiz havanlardan korunmak.''

Muhabir kendisinin ve kurumunun yıpratılmak istendiğini de iddia etti.

İşte o yayınla ilgili akıllara kazınan fotoğraf karesi:

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