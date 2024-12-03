Filadelfiya’da Cabrini Üniversitesi'nde kendisini 2018 Ekim’de ziyaret ettiğimiz öğretim üyesi Vonya Womack, bize bu üniversiteye ismi verilen Cabrini’den şöyle söz etti:



“Frances Xavier Cabrini 15 Temmuz 1850’de İtalya’da doğdu, ama Amerika’da 1917’de vefat etti. 15 yaşında râhibe oldu. 1877’de yani 27 yaşında iken Papa’ya (Puis IX) müracaat ederek Çin’e gitmek istedi. Ama Papa ona ‘Amerika’ya giden İtalyan kardeşlerine yardım et’ dedi. 31 Mart 1889’da yanındaki altı tane râhibe ile beraber New York’a geldi. İtalya’dan göç etmiş kardeşleri için yardım evi, okullar, yetimhane açtı ve Katolik Eğitimi için kurslar tertip edip sınıflar açtı. Yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için organizelerde bulundu. Herkesi maddi yardım ve işçilik için teşviklerde bulundu. Artık Amerika’daki İtalyan göçmenler ellerinden geleni vermeye ve yapmaya çalıştılar. Colombus’ta iki İtalyan hastanesinin kurulmasına vesile oldu. Amerika’nın on bir farklı eyaletinde, Güney Amerika ve Çin’de 67 tane enstitünün kurulmasına rehberlik yaptı. 1909 yılında Amerikan vatandaşı oldu. 67 yaşında 1917’de vefat ettiğinde yaşının sayısında yani 67 eser ortaya koydu.



“Evet Cabrini, fakirlere, hastalara destek için hayatı boyunca gayret gösterdiği için 1946’da Papa tarafından azize ilan edildi.



“Pensilvanya’da 1957’de kurulan Cabrini Üniversitesi sadece kızlar için idi. 1970’de ilk defa erkek öğrenciler de alındı. Evet bu üniversiteye Cabrini isminin verilmesinin sebebi, Frances Xavier Cabrinin yaptığı hizmetler sebebiyledir.”



Vonya hanımefendi bunları bize Cabrini Üniversitesinin bir bölümünde kurumlarının ofisinde anlattı.



Daha sonra tekrar Frankfurt’ta bizi evimizde ziyaret etti. M. Fethullah Gülen Hocaefendi ve Hizmet Hareketi üzerine bir çalışma yapacağını söyledi. Aslında bize Cabrini’den bahsetmesi, onun da Hocaefendinin gayretleri ve rehberliğinde daha geniş çapta yapılan eğitim, hastane ve yardım kurumları arasındaki benzerliği göstermek için olsa gerekti.



Şimdi Hizmet üzerine araştırmalarına devam ediyor ve arkadaşlarla irtibatını devam ettiriyor. Hizmet’teki arkadaşların M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Pırlanta’larda ortaya koyduğu tesbitlere sadakatla sarılıp büyük bir gayretle hayata geçirmeleri çok dikkatini çekiyor.



Hocaefendi’nin ruhunun ufkuna yürümesinden sonra naaşının defni sırasında eşiyle beraber kampa gelip kabre konuşuna şahit oluyor. Tabii o kalabalıkta ben onları fark edemedim ama onlarla irtibatlı olan arkadaşlar bana anlattılar.



Zaten o gün mezarı başında bizim arkadaşlarımız gibi ağlaşanların yanında bir köşede gözyaşı döken Vonya Hanımefendi gibi, pek çok dostumuz da vardı. Taziye için, teselli için bizlere dil döküyorlardı.



Bütün dünyadan gelen taziyeleri toplayıp derlemek için, görevli arkadaşlar çalışmalarını devam ettiriyorlar…



*Cabrini Üniversitesi mali sıkıntılar nedeniyle 2023 - 2024 akademik yılı sonunda kapatılarak Villanova Üniversitesi'ne satıldı. Vonya Hanım da Philadelphia'nın en köklü eğitim kurumlarından Villanova Üniversitesi'nde "İnsan Hakları ve Sığınmacılar" ile "Küresel Liderlik" derslerini vermeye devam ediyor.