17 Ekim 2025 13:24

'Frankenstein' hızla yayılıyor: Yeni salgın alarmı!

Kışla birlikte artan solunum yolu enfeksiyonları arasında “Frankenstein” adı verilen hibrit Covid-19 varyantı dikkat çekiyor; uzmanlar varyantın tehlikeli olmadığını ancak el hijyeni, maske ve dinlenmenin korunmada kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanırken, hibrit Covid-19 türü olan “Frankenstein varyantı” yeniden dikkat çekti. İlk olarak Ocak 2025’te tanımlanan varyant, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “takip edilmesi gereken varyantlar” listesine alındı.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Demirel, varyantın özelliklerini NTV’ye değerlendirdi. Demirel, varyanta “Frankenstein” adının verilme sebebini, “Roman karakteri gibi birden fazla yapının birleşmesi sonucu oluştuğu için bu isim verildi” sözleriyle açıkladı.

BELİRTİLER FARKLILAŞIYOR AMA DAHA AĞIR DEĞİL
Demirel, varyantın ölüm oranlarında ya da hastalığın seyrinde belirgin bir kötüleşmeye yol açmadığını belirtti. Belirtilerin klasik Kovid-19’dan kısmen farklı olduğuna dikkat çekerek “Jilet gibi boğaz ağrısı, sırt ve eklem ağrıları, ishal görülebiliyor” dedi.

Tüm solunum yolu virüslerine karşı en etkili önlemin el hijyeni olduğunu vurgulayan Demirel, kapalı alanlarda maske kullanımının önemine dikkat çekti.

Varyant için özel bir tedavi protokolü olmadığını söyleyen Demirel, “Tedavi Covid-19’dan farklı değil, semptomatik tedavi uygulanıyor. Aşılar bu varyanta karşı da etkili. En önemli ilaç ise istirahat” ifadelerini kullandı.

C vitamini takviyesinin faydalı olabileceğini belirten uzman, B ve D vitaminlerinin eksiklik durumunda kullanılabileceğini, ancak gereksiz vitamin kullanımından kaçınılması gerektiğini söyledi.
