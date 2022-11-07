Frankfurt Belediye Başkanı Feldmann, halk oylamasıyla azledildi

Frankfurt’ta büyükşehir belediye başkanlığından azli için gerçekleşen referandum, yüzde 95,1 oy oranıyla “Türklerin eniştesi” Peter Feldmann’ın aleyhine sonuçlandı. Feldmann’ın büyükşehir belediye başkanı olarak kalmasını isteyenlerin oranı ise sadece yüzde 4,9’da kaldı. Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre 508 bin 112 seçmenin olduğu kentte, referanduma katılım oy oranı yüzde 41,9 (212 bin 863 seçmen), geçerli oy oranı yüzde ise 99,7 (212 bin 196) oldu. Buna göre yasanın referandumun geçerli sayılması için öngördüğü yüzde 30’luk oran aşılmış oldu. Kesin sonuçların 11 Kasım Cuma günü açıklanması bekleniyor.





"FRANKFURT İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"





Referandum sonucunun açıklanmasının ardından kameralar önüne geçen Peter Feldmann (SPD), son iş günün 11 Kasım olacağını belirterek, kendisini görevi sırasında destekleyenlere teşekkür etti. Feldmann, referandumu bir demokrasi işlevi olarak görmek gerektiğini söyledi. Referanduma yüzde 60’lık bir seçmen kesimin katılmadığına da dikkat çeken Feldmann, kentte artık sadece tek bir bireye yönelik politika üretmek yerine halk için sosyal politikalar düşünülmesi gerektiğini söyledi. Feldmann, “Ben kent için çalışmaya devam edeceğim. Çünkü ben optimist bir insanım” diye konuştu.





GÖREV YEŞİL POLİTIKACI ESKANDARİ GRÜNBERG'TE





Peter Feldmann’ın görevini Frankfurt Belediye Başkanı Nargess Eskandari Grünberg (Yeşiller) üstlenecek. Feldmann – AWO skandalı ilgili tartışmaların politikaya güveni sarstığını kaydeden Eskandari Grünberg, referandum sonucunun Frankfurt için yeni bir başlangıç anlamına geldiğini söyledi. İran asıllı Yeşil politikacı, “Seçimler yapılıncaya kadar kentte iyi bir yönetimin olacağına eminim” dedi. Referandum kesin sonucunun resmen açıklanmasından dört ay sonra, Mart 2024 ortası yeni Frankfurt’ta büyükşehir belediye başkanı için sandığa gidilmesi bekleniyor. Son seçimde Eskandari Grünberg de Yeşiller adına aday olmuş ancak rakibi Feldmann’ın yüzde 70 oy oranıyla seçilmesine engel olamamıştı.





NE OLMUŞTU?





Peter Feldmann’ın eşi Zübeyde Feldmann işçi yardım kuruluşu AWO bağlantılı iki dilli çocuk yuvası yöneticisi olarak haksız yere fazladan ödeme yapıldığı ve araç kullandığı iddialarıyla gündeme gelmiş, Peter Feldmann hakkında da konumunu kullandığı iddiaları yapılmış ardından soruşturma açılmıştı. Aralarında Feldmann’ın partisi SPD’nin de olduğu, CDU, Yeşiller, FDP ile Volt, dava sonucunu beklemeden önce Feldmann’ın istifa etmesini istemiş, ardından referandum kararı almışlardı.





Savcılığın konuyu mahkemeye taşımasının ardından ilk duruşma geçtiğimiz günlerde yapıldı. Mahkemede eski eşi Zübeyde Feldmann ile önce bebek istemediğini, eşinin bebeği aldırmaya karşı çıkması üzerine evlendiklerini, kısa bir süre ise ayrı yaşamaya başladıklarını, bu nedenle eşinin maaşıyla ilgili hiçbir ilgisinin olmadığını açıklamıştı. Bebeği aldırtmak istediğini de belirten Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Feldmann yaptığı hatasını anlayıp kızı Züleyha’ya onu ne kadar çok sevdiğini, hayatının sonuna kadar arkasında duracağını belirten ifadelerle açık mektup yazmıştı.





Feldmann, Eintracht Frankfurt’un UEFA Kupası Şampiyonluğu maçı öncesi uçakta kabin kadın görevlilerine yönelik cinsel söylem ve Frankfurt Belediyesi’nde kutlamalar sırasında kupayı sporculardan koparıp alma gibi kaba davranışlarıyla da kamuoyunun büyük tepkisini almıştı. Eintracht Frankfurt, Feldmann’ı stadyumda ‘istenmeye kişi’ ilan etmişti. Peter Feldmann bu konularda da Eintracht Frankfurt, kadınlar ve kamuoyundan özür dilemişti.