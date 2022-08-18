Frankfurt Havalimanı artık Türkiye’den personel istemiyor

Frankfurt havalimanı işletmesi olan Fraport, 3 aylık geçici olarak getirilmesi planlanan elemanların yeterlilik seviyesinin, “kendi beklentilerinin çok altında kaldığını" duyurdu. Eleman sağlama konusunda aracı olan Türk firmanın önerdiği kişilerin beklenen niteliklere sahip olmadığını bildiren Fraport, başvuru yapanların yeterli havaalanı deneyimine sahip olmadığının ve Almanca bilmediklerinin belirlendiğini açıkladı. Bu nedenle Türkiye’den personel arayışının sonlandırıldığını duyuran şirket, konuyla ilgili süreci "hayal kırıklığı" olarak tanımladı.



Daha önce vize sorunları eleman arayışına engel çıkarmıştı





Ağustos ayının başında Düsseldorf ve Köln havalimanlarını, Türkiye’den eleman alım sürecini, bürokratik sorunlar nedeniyle durdurmuştu. VOA Türkçe’ye konuşan Düsseldorf havalimanından bir yetkili, "Eleman alımının bu kadar büyük bir lojistik sorun oluşturacağını ve zaman alıcı bir süreci beraberinde getireceğini tahmin etmedik. Güvenlik standartları nedeniyle zorlanıyoruz. Başvuru belgeleri, gerekli güvenlik kontrolu için yetkili havacılık, güvenlik makamlarına sunulmak zorunda. Oradan onay gelmesi ise yaklaşık altı ila sekiz hafta sürüyor. Elemanlar ancak bu onay çıktıktan sonra vize başvurusunda bulunabiliyor. Geride kalan haftalarda yaşadığımız sorunları aşmamıza kısa vadede yardımcı olabilecek bir çözüm olmadığını saptadık" şeklinde bir açıklama yapmıştı.





Alman hükümeti, Türk personel için çalışma ve oturum izin süreçlerinin hızlandırılacağını, ancak adayların yürürlükteki sicil kontrollarına tabi olacağını ve güvenlikten feragat edilmeyeceğini vurgulamıştı.





Türkiye’den eleman getirilmesi sürecinde yaşanan bir diğer sorun da harcamalar ve finansmanın tahminlerden daha fazla çıkması oldu. Eleman sağlama konusunda aracı olan ve 2 bin eleman getirebileceğini bildiren bir Türk firmanın, bunun karşılığında çok yüksek oranda bir komisyon istediği, ayrıca söz konusu elemanların Almanya’da çalışmaya başlamadan özel eğitim almaları gerektiği ve bunun da giderler açısından büyük bir miktar oluşturduğu öğrenildi.

Münih ve Nürnberg eleman arayışını sürdürüyor

Şu an itibarıyla geçici olarak havalimanı personeli getirilmesi planlanan iki havalimanı bulunuyor. Bunlar Bavyera eyaletindeki Münih ve Nürnberg havalimanları. Münih’te çalışacak personelin önümüzdeki hafta iş başı yapacakları ve bagajların, havaalanının iç mekanlarındaki taşınma aşamalarında görevlendirileceği bildirildi.

Almanya’da yaz izin döneminin başlamasıyla havalimanlarındaki personel yetersizliği nedeniyle uzun bekleme süreleri ve yer yer kaos yaşandı, uçuşlar ertelendi veya iptal edildi. Bu süreçte Alman hükümeti, havalimanları işletmecilerinden gelen öneri üzerine, yaşanan personel sıkıntısına karşı Türkiye'den eleman getirilmesine yeşil ışık yaktı.

Havalimanı işletmecilerinin Türkiye’den gelecek elemana büyük umutla baktıkları bir dönemde elemanlarda aranan koşullar, Türkiye’de söz konusu alanda çalışma ve sektörel eğitimlerini tamamlamış olmalarının yanısıra, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) sertifikasına sahip olmaları şeklinde duyurulmuştu.





Personelin en az A2 seviyesinde Almanca bilmesi de istenirken, gelenlere toplu sözleşme koşullarında belirlenen saatlik ücret olan 14,25 Euro ödeneceği belirtilmişti.

Almanya'da havalimanlarında yolcu ve bagaj hizmetlerinde 7 bin 200 personel açığı söz konusu. Pandemi döneminde seyahatlerin kısıtlanması nedeniyle şirketler ya küçülme yoluna gitmiş ve işçi çıkarmıştı ya da işçiler kısa çalışma ödeneğini yetersiz bulduğu ve yakın zamanda da iyileşme görmediği için başka sektörlere geçmişti.

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