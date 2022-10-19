Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını açtı

Yayın ve elektronik yayıncılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların katılımıyla 1949 yılından bu yana Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen fuarda, 120’den fazla ülkeden yaklaşık 7.000 yayıncı ve 300 bin ziyaretçi buluşuyor.







Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayıncı, bugünden itibaren Frankfurt Kitap Fuarı'nda yeni kitaplarını tanıtacak. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, fuarın resmî açılışını Salı akşamı İspanya Kralı 6. Felipe ile birlikte yaptı. Bu yıl konuk ülke olan İspanya, çağdaş İspanyol edebiyatını "Işıldayan Yaratıcılık" sloganı altında kitap severlerin beğenisine sunuyor. 74. Frankfurt Kitap Fuarı, 23 Ekim Pazar günü sona erecek.





Bu yılki fuara güncel gelişmelerin gölgesi de düştü. Zira stantları gezenler, Rus ve İranlı yayıncılarla karşılaşmayacak. Rusya, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle ilkbaharda organizatörler tarafından ihraç edilmişti. Fuarda bir de boykot tatsızlığı yaşandı. İran resmî haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, daha önce Frankfurt'a geleceğini açıklayan İranlı yayıncılar, son anda geri çekildi. Tahran yönetimi, Frankfurt Kitap Fuarı organizatörlerini "İran'ın içişlerine açıkça müdahale etmekle" suçladı. IRNA'da yer alan haberde, organizatörlerin Tahran'a gönderdikleri bir mektupta, "İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal standının güvenliğini garanti edemeyeceklerini beyan ettikleri" öne sürüldü. Haberde ayrıca, fuar için Almanya'ya gidecek İran heyetine vize verilmesinde de sorunlar yaşandığı belirtildi.







6 ülkeden gazeteci, yazar ve aktivist buluşuyor

International Journalists Association IJA, Frankfurt Kitap Fuarında Ukrayna, ABD, Almanya, Fransa, İsveç ve İsviçre olmak üzere altı ülkeden gelecek birbirinden değerli konukları okuyucular ile buluşturuyor.

2019’dan bu yana uluslararası ölçekte, medya çalışanları arasında diyaloğu, dayanışmayı ve mesleki gelişime yönelik her türlü faaliyetin organizatörü veya destekçisi olma vizyonunu edinen IJA, gazetecilerin sorunlarını gündeme taşıma ve medya özgürlüğüne katkı sağlama amaçlı faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor.

IJA bu yıl fuar için ‘Otoriterliğe karşı demokrasi mücadelesi’ konsepti ile paneller, canlı yayınlar, özel sunumlar, Journalist Post dergisi ve rapor içerikleri ile dopdolu bir program hazırladı.

Fuarın ilk günde IJA standında 'Ukrayna’da başlayan savaş sonrası gazetecilerin güvenliği…' tartışıldı.





Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İsviçre’ye iltica etmek zorunda kalan ukraynahaber.com sitesi Genel Yayın Yönetmeni ve Cihan Haber Ajansı Temsilcisi Yunus Erdoğdu’nun moderatörlüğünü yaptığı programın konuğu Volodymyr Bober oldu.





