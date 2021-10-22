Samanyolu Haber /Gündem / Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını halka açıyor /22 Ekim 2021 18:10

Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını halka açıyor

73'üncü kez düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı, kapılarını yarın halka açacak. Fuarda yer alan Sürgün Gazeteciler ise organizasyonun halka açık ilk gününde önemli bir etkinliğe imza atacak

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73.kez Almanya'nın Frankfurt şehrinde kapılarını açan Frankfurt Kitap Fuarı üç günü geride bıraktı. Fuar  bu süre boyunca küresel yayıncılık uzmanlarından ünlü yazarlara, çevirmenlerden teknoloji sektörünün içerik üreticilerine kadar geniş yelpazede sektörün profesyonellerine hizmet  verdi.
 
Dünyanın en önemli uluslararası kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı, hafta sonu kapılarını halka açıyor. Sürgün Gazeteciler ise Frankfurt Kitap Fuarı'nın halka açık ilk gününde önemli bir etkinliğe imza atacak 



110 ülkeden 7 bin 140 katılımcı kuruluşun katıldığı fuarda bir çok sivil toplum örgütü de stand açtı. Fuara katılan sivil toplum örgütlerinden biri de International Journalists Association/Uluslararası Gazeteciler Derneği oldu. 

Üç gün gerek sivil toplum örgütleriyle gerekse yayıncılık sektörünün önemli temsilcileriyle temasların yapıldığı fuarda  derneğin en önemli etkinliği  23 Ekim Cumartesi günü yapılacak. 

International Journalists Association’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 23 Ekim Cumartesi günü fuarın bahçesinde önemli bir buluşma gerçekleştirilecek. Basın açıklaması ile gazetecilerin yaşadıkları insan hakları ihlalleri anlatılacak . Ayrıca  fuara gelen ziyaretçilerle birlikte Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilere ve yasaklanan kitaplara dikkat çekmek için sessiz bir yürüyüş gerçekleşrilecek. 

Bu arada fuarda pandemi tedbirleri uygulanıyor. Fuar ziyaretçileri online bilet almak zorunda. Bilet alanlar da ya aşı belgelerini yada güncel bir Covid-19 testini göstermeleri isteniyor 

FUAR SAYFASI VE ONLİNE BİLET İÇİN TIKLAYIN 
https://visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/de/ticket_select.html?reset_remove_personalized_tickets=true&_appshop=mf_tap20160620_1672&utm_source=google_&utm_medium=cpc&utm_campaign=fbm_search_2021_tickets_trade_consumer_de_03&utm_content=search_ad_03.01


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