Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını halka açıyor

73.kez Almanya'nın Frankfurt şehrinde kapılarını açan Frankfurt Kitap Fuarı üç günü geride bıraktı. Fuar bu süre boyunca küresel yayıncılık uzmanlarından ünlü yazarlara, çevirmenlerden teknoloji sektörünün içerik üreticilerine kadar geniş yelpazede sektörün profesyonellerine hizmet verdi.





Dünyanın en önemli uluslararası kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı, hafta sonu kapılarını halka açıyor. Sürgün Gazeteciler ise Frankfurt Kitap Fuarı'nın halka açık ilk gününde önemli bir etkinliğe imza atacak













110 ülkeden 7 bin 140 katılımcı kuruluşun katıldığı fuarda bir çok sivil toplum örgütü de stand açtı. Fuara katılan sivil toplum örgütlerinden biri de International Journalists Association/Uluslararası Gazeteciler Derneği oldu.





Üç gün gerek sivil toplum örgütleriyle gerekse yayıncılık sektörünün önemli temsilcileriyle temasların yapıldığı fuarda derneğin en önemli etkinliği 23 Ekim Cumartesi günü yapılacak.





International Journalists Association’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 23 Ekim Cumartesi günü fuarın bahçesinde önemli bir buluşma gerçekleştirilecek. Basın açıklaması ile gazetecilerin yaşadıkları insan hakları ihlalleri anlatılacak . Ayrıca fuara gelen ziyaretçilerle birlikte Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilere ve yasaklanan kitaplara dikkat çekmek için sessiz bir yürüyüş gerçekleşrilecek.





Bu arada fuarda pandemi tedbirleri uygulanıyor. Fuar ziyaretçileri online bilet almak zorunda. Bilet alanlar da ya aşı belgelerini yada güncel bir Covid-19 testini göstermeleri isteniyor





FUAR SAYFASI VE ONLİNE BİLET İÇİN TIKLAYIN https://visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/de/ticket_select.html?reset_remove_personalized_tickets=true&_appshop=mf_tap20160620_1672&utm_source=google_&utm_medium=cpc&utm_campaign=fbm_search_2021_tickets_trade_consumer_de_03&utm_content=search_ad_03.01







