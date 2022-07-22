Frankfurt’u çok zor günler bekliyor

Frankfurt Havalimanı işletmecisi Fraport’un sözcüsü Jürgen Harrer, sahipleriyle birlikte uçağa yüklenemeyen binlerce valizin bir kısmının gönderildiğini ancak yine de yaklaşık 2 bin valizin gönderilmeyi beklediğini söyledi. Bu cumadan itibaren Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland’da okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte Frankfurt Havalimanı’nı çok daha zor günler bekliyor. Almanya’nın en büyük havalimanında hafta sonu yaklaşık 200 bin yolcu bekleniyor ve bu endişeleri artırıyor. Havalimanı yetkilileri ise olası kaos durumlarına karşı yolculara az bagaj tavsiyesinde bulundu. Bir parça el bagajıyla seyahatin bu dönemlerde en iyi çözüm olduğu belirtildi. Ancak çocuklu ailelerin bu tavsiyeye ne kadar uyabileceği ise tartışma konusu oldu. Yetkililer ayrıca valizlerin hem dış hem de iç kısmında açıkça görülebilir ve okunaklı bir şekilde bagaj sahibinin isim ve adres bilgilerinin yazmasını istedi. Fraport yetkilisi Thomas Kirmer, “Pek çok insan tekerlekli siyah bavulla seyahat ediyor, bu da kimlik belirlemede çok zaman alıyor. Bavullarda herhangi bir özel işaret, etiket, farklı renkler ya da bir parça kurdele bile tanımaya yardımcı olabilir” dedi.