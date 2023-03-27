Samanyolu Haber /Gündem / Frankfurt'un yeni Belediye Başkanı Suriye kökenli Mike Josef /27 Mart 2023 13:58

Frankfurt'un yeni Belediye Başkanı Suriye kökenli Mike Josef

Almanya’nın finans kenti Frankfurt’un Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na SPD adayı Mike Josef seçildi. CDU’lu rakibi Uwe Becker ile birlikte ikinci tur seçimlere kalan Josef, hafa sonu yapılan seçimlerde yüzde 51.7 oy aldı. Becker ise yüzde 48.3 oyda kaldı.

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Sandıklar  açıldıktan sonra sayımlarda ilk başta CDU’lu Becker önde götürdü. Ancak yaklaşık bir saat sonra gelen oylarla Josef öne geçti. Akşam saat 19.30’a doğru galibiyetinin kesinleşmesinden sonra eşiyle birlikte belediye binasına giden Mike Josef, burada yaptığı konuşmada “Köprüler kurmak, ortak yönlerimizi ön plana çıkarmak istiyorum” diyerek bütün Frankfurtluların belediye başkanı olacağını söyledi. Peter Feldmann dönemine gönderme yapan Mike Josef, “Artık yeni bir sayfa açacağız” dedi. Partililerin önünde konuşan Josef’in konuşması sık sık tezahüratlarla kesildi. 40 yaşındaki yeni belediye başkanı, Frankfurt’un büyük bir potansiyelinin bulunduğunu ancak çok büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu şöyleydi. Koalisyonla birlikte daha fazla iklim koruması, uygun fiyatlı konutlar, kültür ve spor alanında daha iyi hizmet ve daha fazla güvenlik için çalışacağını söyledi. Josef’i ilk tebrik edenlerden biri de sonbaharda SPD’den Hessen Eyalet Başkanı olmak isteyen Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser oldu.

MİKE JOSEF KİMDİR?

Suriye doğumlu Mike Josef, dört yaşındayken  Suriye'den Almanya'ya mülteci olarak bir geldi. Arami Hristiyan bir ailenin mensubu olan Josef  Frankfurt'taki Goethe Üniversitesi'nde siyaset , tarih ve hukuk okudu ve burada siyaset bilimi bölümünden 2010'da  mezun oldu.
6 Kasım 2022'de görevden alınan  SPD'li Peter Feldmann'ın  yerine seçilen  belediye meclis üyesi ve aynı zamanda Frankfurt am Main'in planlama ve spor departmanı  başkanı olarak görev yapıyordu. .
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