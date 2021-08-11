Fransa 'nüfuslarını düzenlemek için' 3 bin tilkiyi katledecek

Tilkilerin bölgede fazla çoğalması ve sayılarını dengelemek için alındığı açıklanan kararla 31 Mart 2022’ye kadar atanan 15 avcının 200’er tilki öldüreceği belirtildi. Karar Fransa’daki çevre örgütleri tarafından tepki çekti.







Fransız Le Parisien gazetesi, ülkenin kuzeyinde yer alan Oise şehrinde valiliğin on beş avcıyı “Av teğmeni” olarak atadığı ve her birinin yaklaşık 7 ay içerisinde 200’er tilki öldüreceğini yazdı.





Gazete, 31 Mart 2022'ye kadar vali tarafından atanan 15 avcının şehrin 15 mahallesinde 200’er tilkiyi öldürmesine izin verildiğini bildirdi.





Ülkenin en önemli derneklerinden olan Canlı ve Yabani Türleri Koruma Derneği (AVES Fransa), Oise valiliğinin kararını şiddetle kınadığını açıkladı.





Daha önce 23 Temmuz’da bin 370 tilkinin vurulması kararı alan Oise valiliğinin kararı için mücadele eden AVES Fransa, kararın iptalini sağlamıştı.





Haberde, Valiliğin daha önce 8 mahallede bin 370 tilkinin vurulması için kararı aldığı, bunun iptali üzerine, şimdi de 15 mahallede 3 bin tilkinin vurulması için karar aldığı vurgulandı.





Konuyla ilgili açıklamada bulunan Oise Avcıları Federasyonu başkanı Guy Harlé, "Tilkiler yırtıcı değildir ancak çok hızlı çoğalıyorlar” derken, “Her şey dengeyle ilgili. Amacımız onları ortadan kaldırmak değil, nüfuslarını düzenlemek” savunması yaptı.