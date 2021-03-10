Samanyolu Haber /Dünya / Fransa, 50 yıllık Cezayir Savaşı arşivlerini açtı /10 Mart 2021 10:13

Fransa, 50 yıllık Cezayir Savaşı arşivlerini açtı

Fransa, Cezayir katliamına ilişkin belgeleri de içeren 50 yıldan eski "gizli" statüsündeki belgelerini erişime açıyor.

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Macron'un hazırlattığı rapora göre, Fransa, Cezayir topraklarında 17 ayrı nükleer deneme yaptı ve Fransız güçlerinin bu topraklara döşediği mayın ve patlayıcılar binlerce Cezayirlinin canına mal oldu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un direktifiyle daha önce ulusal güvenlik nedeniyle gizli tutulan 1970 yılı ve daha öncesine ait belgelerin üzerindeki inceleme yasağının kaldırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Bu belgelerin 1954-1962 yıllarındaki Cezayir Savaşı'na dair arşivi de içerdiği kaydedilen açıklamada, kararın akademik camianın istekleri dikkate alınarak alındığı ve bu belgelerin bugünden itibaren erişime açılacağı kaydedildi.


Açıklamada, bu adımın Cezayir Savaşı'na ilişkin arşiv belgelerine ulaşmayı daha da hızlandıracağına dikkat çekildi.

Fransa kanunlarına göre, devlet arşivleri, aradan 50 yıl geçtikten sonra erişime açılıyor ancak kişilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek türden bilgiler bundan muaf sayılıyor.
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