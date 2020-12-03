Samanyolu Haber /Dünya / Fransa 76 camiyi daha denetleyecek: Bazıları kapatılabilir /03 Aralık 2020 11:03

Fransa 76 camiyi daha denetleyecek: Bazıları kapatılabilir

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kendisinin talimatıyla gelecek günlerde ülkedeki 76 caminin "ayrılıkçılığa karşı" kontrol edileceğini ifade ederek bu camilerden bazılarının kapatılabileceğini dile getirdi.

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Le Figaro gazetesinin haberinde, 76 camiden 16'sının Paris ve çevresinde bulunduğunu aktarıldı. Haberde, bu camilerden 18'inin de kapatılabileceği, camilere yapılacak denetleme için Darmanin'in valilere genelge gönderdiği kaydedildi.

Fransa'da 16 Ekim'de Samuel Paty isimli öğretmenin bir radikal İslamcı tarafından kafasının kesilerek öldürülmesinin ardından Müslüman derneklere ve camilere baskınlar ve baskılar arttı.

Darmanin, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 caminin kapatıldığını kaydetmişti.

?Macron yönetimin hazırladığı ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacak "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.
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