Fransa AB üyesi olmayan ülkelerden gelenlere sınırları kapadı

Koronavirüsün yeni varyantlarının daha bulaşıcı olması ve pandeminin hız kazanması Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde endişe yaratıyor. Fransa bir kez daha pandemi tedbirlerini sertleştirme yoluna gitti. Fransa Başbakanı Jean Castex, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelişlerin ve bu ülkelere gidişlerin özel durumlar hariç tutulmak üzere yasaklandığını açıkladı. Fransa'da ayrıca 20 bin metrekarenin üstünde alana sahip gıda satışı yapmayan mağazalar da Pazar gününden itibaren kapanacak.





Kültür ve spor tesisleri, restoran ve kafeler Fransa'da zaten bir süredir kapalı. Okul ve mağazaların ise saat 18.00'e kadar açık olmasına izin veriliyor ve bu saatten itibaren ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Başbakan Castex yasağa uyulup uyulmadığının da kati bir biçimde izleneceğini ve restoranların "yasadışı" bir biçimde açık kalmasının engelleneceğini söyledi.



