Fransa Almanya'ya gaz ihracatını artıracak

GRTgaz'dan yapılan yazılı açıklamada şirketin, Fransa'dan Almanya'ya yapılacak doğal gaz ihracatında yeni kapasite geliştirmek için tedarik ağını uyarlama konusunda çalıştığını ve ekim ayı ortasından itibaren Berlin’e daha fazla gaz pompalanacağını duyurdu.





Fransa'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalat terminallerinin yüzde 90 kapasiteyle çalıştığını aktaran şirket, ülkenin rezervlerini yüzde 94'e çıkartmayı hedeflediklerini bildirdi. Şirkete göre, rezervlerde yüzde 94 doluluk, Avrupa ortalamasının 10 puan üzerinde bir rakama tekabül ediyor.

Fransa'da 2023'te gaz ve elektrik fiyatları yüzde 15 artışla sınırlandırılacak

Normal kış koşullarında Fransa’da gaz sıkıntısı çekilmeyeceği garantisi veren şirket, yüksek gaz tüketiminin olduğu günlerde ise “fazla manevra alanı” olmadığı gerekçesiyle az da olsa sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu.GRTgaz, ağır kış koşullarında ise gaz arzında yüzde 5 düşüş yaşanabileceğine dikkat çekerken, yetkililerin yaptığı enerji tasarrufu önlemleri ile bu sıkıntının rahatça giderilebileceği garantisini verdi. GRTgaz, hane halkı sahiplerinden en az bir derece daha düşük ısınmalarını tavsiye etti.Almanya, Ukrayna'daki savaş öncesi ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyordu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz geçen hafta enerji krizini ele aldıkları telefon görüşmesinde Paris’in, Berlin’e daha fazla doğal gaz satması karşılığında bu ülkeden elektrik alması konusunda anlaşmıştı.Bu arada Fransa'da 2023'te elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışın yüzde 15'le sınırlandırılacağı bildirildi.Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, ülkedeki enerji durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.Borne, ülkeye tedarik edilen Rus gazının neredeyse tamamının askıya alındığı ve Fransa'da bakımdaki nükleer reaktörlerin faaliyetlerinin durmuş olduğunu anımsatarak, bunun enerji fiyatlarına artış olarak yansıdığına değindi. Borne, gaz ve elektrik fiyatlarının artmasının ekonomilerini etkilediğini belirtti.