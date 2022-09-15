Samanyolu Haber /Ekonomi / Fransa Almanya'ya gaz ihracatını artıracak /15 Eylül 2022 09:37

Fransa Almanya'ya gaz ihracatını artıracak

Fransa’nın doğal gaz tedarik şirketi GRTgaz, ekim ayı ortasından itibaren Almanya’ya doğal gaz ihracatının artırılacağını açıkladı.

SHABER3.COM

GRTgaz'dan yapılan yazılı açıklamada şirketin, Fransa'dan Almanya'ya yapılacak doğal gaz ihracatında yeni kapasite geliştirmek için tedarik ağını uyarlama konusunda çalıştığını ve ekim ayı ortasından itibaren Berlin’e daha fazla gaz pompalanacağını duyurdu.

Fransa'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalat terminallerinin yüzde 90 kapasiteyle çalıştığını aktaran şirket, ülkenin rezervlerini yüzde 94'e çıkartmayı hedeflediklerini bildirdi. Şirkete göre, rezervlerde yüzde 94 doluluk, Avrupa ortalamasının 10 puan üzerinde bir rakama tekabül ediyor.

Normal kış koşullarında Fransa’da gaz sıkıntısı çekilmeyeceği garantisi veren şirket, yüksek gaz tüketiminin olduğu günlerde ise “fazla manevra alanı” olmadığı gerekçesiyle az da olsa sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

GRTgaz, ağır kış koşullarında ise gaz arzında yüzde 5 düşüş yaşanabileceğine dikkat çekerken, yetkililerin yaptığı enerji tasarrufu önlemleri ile bu sıkıntının rahatça giderilebileceği garantisini verdi. GRTgaz, hane halkı sahiplerinden en az bir derece daha düşük ısınmalarını tavsiye etti.

Almanya, Ukrayna'daki savaş öncesi ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz geçen hafta enerji krizini ele aldıkları telefon görüşmesinde Paris’in, Berlin’e daha fazla doğal gaz satması karşılığında bu ülkeden elektrik alması konusunda anlaşmıştı.

Fransa'da 2023'te gaz ve elektrik fiyatları yüzde 15 artışla sınırlandırılacak

Bu arada Fransa'da 2023'te elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışın yüzde 15'le sınırlandırılacağı bildirildi.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, ülkedeki enerji durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Borne, ülkeye tedarik edilen Rus gazının neredeyse tamamının askıya alındığı ve Fransa'da bakımdaki nükleer reaktörlerin faaliyetlerinin durmuş olduğunu anımsatarak, bunun enerji fiyatlarına artış olarak yansıdığına değindi. Borne, gaz ve elektrik fiyatlarının artmasının ekonomilerini etkilediğini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa Almanya'ya gaz ihracatını artıracak Sonraki Haber >>

Meriç'te can pazarı: Adacıkta 6 gündür mahsur kalan mültecilerin yiyecek ve içeceği bitti

Meriç'te can pazarı: Adacıkta 6 gündür mahsur kalan mültecilerin yiyecek ve içeceği bitti

Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan: "Toprak verebiliriz"

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan:

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm

AKP'li Özhaseki'den tepki çeken enflasyon karşılaştırması

AKP'li Özhaseki'den tepki çeken enflasyon karşılaştırması

Tiktok dilencisi Miraç Orbay, özel jetle Ayasofya'ya geldi

Tiktok dilencisi Miraç Orbay, özel jetle Ayasofya'ya geldi

[Harun Tokak] Sevdalı Trenler

[Harun Tokak] Sevdalı Trenler

Hocaefendi'nin Türkçe Olimpiyatları ile ilgili düşünceleri…

Hocaefendi'nin Türkçe Olimpiyatları ile ilgili düşünceleri…

Hocaefendi: IFLC barış ve sevgi dolu günlerin bir ön fotoğrafıdır

Hocaefendi: IFLC barış ve sevgi dolu günlerin bir ön fotoğrafıdır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:42:15