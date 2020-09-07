Samanyolu Haber /Dünya / Fransa: Ana gündem Akdeniz'deki gerilim ve Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar /07 Eylül 2020 09:41

Fransa: Ana gündem Akdeniz'deki gerilim ve Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian pazar günü yaptığı açıklamada bu ayki Avrupa Konseyi toplantısında ana gündem maddesinin Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile yaşadığı gerilim olacağını söyledi, Türkiye'ye yaptırım seçeneğinin masaya yatırılacağını aktardı.

SHABER3.COM

BBC'nin haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB’nin diğer ülkelerindeki mevkidaşlarıyla ‘Türkiye’ye karşı gerçekleştirilebilecek missillemelerin’ halihazırda konuşulduğunu aktardı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki amaçlarıyla ilgili olarak görüşmelere başlaması gerektiğini öne süren Le Drian, “Erdoğan elimizde birtakım seçenekler olduğunu biliyor” dedi.

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları arayışı yüzünden Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim uzun zamandır devam ediyor.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Türkiye’ye karşı yaptırımların uygulanabileceğini, ancak şimdiye kadar Fransa’nın diğer AB ülkelerini bu konuda ikna edemediğini aktardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa: Ana gündem Akdeniz'deki gerilim ve Türkiye'ye... Sonraki Haber >>

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Roket askerin omzunda patladı!

Roket askerin omzunda patladı!

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:19:15