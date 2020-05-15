Fransa, 'Aşı geliştirirsek ABD pazarına öncelik veririz' diyen Fransız ilaç şirketi Sanofi'ye tepki gösterdi









Edouard Philippe, herkesin aşıya erişiminin "tartışılmaz" olduğunu, açıklamayı "kabul edilemez" bulduklarını söyledi.





Philippe, aşının dünyadaki herkesin yararına olması gerektiğini vurguladı.





Fransa'da Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, aşının, "kamu yararı olarak görülmesi gerektiği ve serbest piyasa yasalarına tabi olamayacağı" belirtildi.





Son gelişmeler sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sanofi'nin üst düzey yönetimini gelecek hafta Elysee Sarayı'na çağırdı.



