Fransa babalık iznini 28 güne çıkardı

Mevcut 14 günlük babalık izni 2002 yasasına dayanıyor. O dönemde Fransa babalara en çok hak tanıyan ülkeler arasındaydı. Ancak o günden bu yana birçok ülke yasalarını iyileştirdi. Bu ülkelerin başında bazı güney ve İskandinav ülkeleri yer alıyor.







AB ülkelerinin tamamında babalık izni en az 10 gün olacak





Euronews'te yer alan habere göre Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu reform Fransa'ya, Avrupa'da orta düzey bir konumdan İspanya, İsveç, Norveç, Portekiz gibi lider ülkeler grubuna geçmeyi sağlayacak." ifadeleri yer aldı.





Fransa'da halkın yüzde 80'inin bu reformu desteklediği belirtildi.





Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi babalık izni konusunda geçen yıl uzlaşıya varmış ve buna göre Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında erkeklere en az 10 gün babalık izni hakkı verilmesinde karar kılınmıştı.