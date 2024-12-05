Hükümet düşmüştü: Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti





NE OLMUŞTU?

Fransa? Başbakanı Michel Barnier, çarşamba akşamı yapılan güvensizlik oylamasında hükümetinin düşmesinin ardından bugün istifasını sundu.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron? ise yeni bir başbakan? seçilene kadar Barnier'in görevde kalmasını istediği öğrenildi.Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barnier’in istifa ettiği doğrulanarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinden halefi belirlenene kadar görevde kalmasını istediği aktarıldı. Macron’un ilerleyen saatlerde ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.Fransa'da Meclis'te güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier'nin merkez sağcı azınlık hükümeti 3 aylık görevinin ardından düştü.Fransa’da sol ittifakı Yeni Halk Cephesi (NFP) ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ve destekçilerinin, hükümete karşı sunduğu 2 farklı gensoru önergesi Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.Ulusal Mecliste yapılan oylamada solcu ittifakın sunduğu gensoru önergesine 331 milletvekili destek verdi. Gensoru önergesinin kabul edilmesi için gerekli 288 oya ulaşılmış oldu. Böylelikle 5. Cumhuriyet döneminin en kısa süreli görev yapan Barnier hükümeti düştü.Gensoruya verilen destek oylarıyla beraber, hükümetin 2025 sağlık sigortası bütçesi de Meclis tarafından reddedilmiş oldu.