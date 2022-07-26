Samanyolu Haber /Spor / Fransa Bisiklet Turu'nu Danimarkalı Vingegaard kazandı /26 Temmuz 2022 00:26

Fransa Bisiklet Turu'nu Danimarkalı Vingegaard kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun 21'inci ve son etabı Paris'te yapıldı. Son etabı 77. sırada bitiren Jonas Vingegaard, genel klasmanda 79 saat 33 dakika 20 saniyelik derecesiyle turdan zaferle ayrıldı.

Fransa Bisiklet Turu'nu Danimarkalı Vingegaard kazandı

Geçen yılki organizasyonu ikinci sırada tamamlayan 25 yaşındaki Danimarkalı bisikletçi Jonas Vingegaard, kariyerinin ilk büyük tur zaferine Fransa'da ulaştı.

Son iki organizasyonun şampiyonu BAE Emirates takımından Tadej Pogacar ikinci, Ineos Grenadiers ekibinden Büyük Britanyalı Geraint Thomas ise üçüncü olarak turu tamamladı.

Turun son etabında ilk sırayı, 2 saat 58 dakika 32 saniyelik süresiyle Alpecin-Deceuninck takımından Belçikalı Jasper Philipsen elde etti. BikeExchange-Jayco ekibinden Hollandalı Dylan Groenewegen ikinci, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux'tan Norveçli Alexander Kristoff üçüncü sırada etabı bitirdi.
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