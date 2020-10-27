Samanyolu Haber /Ekonomi / Fransa boykota misilleme yapacak mı? /27 Ekim 2020 09:19

Fransa boykota misilleme yapacak mı?

Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Türk ürünlerine yönelik boykotun gündemlerinde olmadığını bildirdi.

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Riester, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam hakkındaki açıklamaların, Müslümanlar'a ve İslam'a karşı saldırı olmadığını belirtti.

Ülkedeki Müslümanlar'ın dinlerini özgürce yaşayabileceğinin ifade eden Riester, Fransa'nın terörle ve "radikal İslamcılıkla" mücadelede kararlı olduğunu aktardı.

Riester, Müslümanlar'a yönelik muamelenin 1930'lu yıllarda Avrupa'daki Yahudiler'e yapılanlarla karşılaştırılmasının tahammül edilemez olduğunu belirtti. 

Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrılarının sınırlı olduğunu belirten Riester, Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısına da tepki gösterdi. 

Riester, Türk ürünlerine yönelik boykotun gündemlerinde olmadığını ifade ederek, "Bugün Türkler'in yaptığı gibi yapmayacağız." diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, dünkü yazılı açıklamasında, Arap ülkelerinde Fransız ürünlerinin boykot edilmesine yönelik çağrılar ve eylemlerin durdurulmasını talep etmişti.
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