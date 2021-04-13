Samanyolu Haber /Dünya / Fransa, Brezilya’ya ile tüm uçuşları askıya aldı /13 Nisan 2021 20:34

Fransa, Brezilya’ya ile tüm uçuşları askıya aldı

Fransa Başbakanı Jean Castex, Fransa'nın ilk olarak Brezilya'da tespit edilen bir corona virüsü (Covid-19) mutasyonunun yayılmasını önlemek adına, Brezilya ile tüm uçuşların askıya alındığını belirtti.

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Covid-19’un yeni mutasyonlarına karşı yeni önlemler alan Fransız hükümetinden uçuş kısıtlaması kararı geldi. Fransa Başbakanı Jean Castex Fransa parlamentosunda yaptığı açıklamada, Fransa’nın ilk olarak Brezilya’da tespit edilen bir corona virüsü (Covid-19) mutasyonunun yayılmasını önlemek adına, Brezilya ile tüm uçuşların askıya aldığını belirtti.

Castex, “Durumun kötüye gittiğini not ediyoruz ve bir sonraki duyuruya kadar Fransa ile Brezilya arasındaki tüm uçuşları askıya almaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı önde gelen Fransız doktorlar, günlerdir Fransız hükümetinden Brezilya ile tüm hava trafiğinin durdurması yönünde çağrı yapıyordu.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran bir ay önce yaptığı açıklamada, Fransa’daki kayda geçen Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 6’sında, ilk olarak Brezilya ve Güney Afrika’da tespit edilen ve daha bulaşıcı özelliğe sahip olan Covid-19 mutasyonunun tespit edildiğini ifade etmişti.
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