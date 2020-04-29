Fransa büyük olasılıkla olağanüstü hali 23 Temmuz'a kadar uzatacak

Avrupa’da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’da, önümüzdeki günlerde izlenecek yol haritası belli oldu.







Başbakan Edouard Philippe, vaka sayılarının kötüye gitmesi halinde 11 Mayıs’ta bitmesi beklenen karantinanın bir süre daha devam edeceğini duyurdu. Philippe, olağanüstü halin 23 Temmuz’a kadar uzatılmasını öngören düzenlemenin de masada olduğunu belirtti.





Karantina bir ayda en az 62 bin kişinin hayatını kurtardı





Philippe, karantinanın ayda en az 62 bin kişinin hayatını kurtarmaya yardımcı olduğunu vurguladı. Yine de çok uzun süre bunun devam edemeyeceğini belirten Philippe, “Virüsle birlikte yaşamayı ve kendimizi korumayı öğrenmek zorundayız” dedi.





Fransa’nın henüz sürü bağışıklığından uzak olduğunu söyleyen Başbakan, ikinci bir salgın dalgası riskinin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.







Günde 3 bin vakanın altına düşülmesi halinde 11 Mayıs'ta karantinanın gevşetileceğini belirten Edouard Philippe, evden çalışma sisteminin en az üç hafta daha devam etmesi, 65 yaş üstü kişilerin yine de gerekmedikçe evden çıkmaması, çıkan kişilerinse sosyal mesafeye dikkat etmesi ve mutlaka maske takması çağrısında bulundu.





Philippe, Fransa'nın haftada yaklaşık 100 milyon adet cerrahi maske ithal ettiğini de açıkladı.





Bu süreçte Paris metrosunun yüzde 70 kapasiteyle hizmet vereceği de belirtildi. Ancak 10 ya da daha fazla kişiden oluşan kalabalıkların toplanmasına izin verilmeyecek.





Eğitim kademeli başlıyor, küçük müzeler de açılıyor





Başbakan eğitim, kültür-sanat faaliyetleri ve spor müsabakalarının akıbetiyle ilgili de bilgi verdi. Buna göre anaokulları ve ilkokullar 11 Mayıs, orta ve lise seviyesinde okullar ise 18 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacak. Okullarda maske zorunlu olacak.





Müzeler de 11 Mayıs itibariyle yeniden kapıları açacak, ancak büyük müzeler kapalı kalmaya devam edecek. Plajlar ise en az 1 Haziran'a kadar kamuya açılmayacak.





Edouard Philippe, bu koşullar altında futbol sezonunun devam etmesine ise izin vermeyeceklerini söyledi.